Logiko zadovoljstva s povprečnim moramo izbrisati iz naše DNK

V intervjuju z dr. Petrom Wostnerjem iz Umarja preberite:



- Zakaj bi morali naložbe v raziskave, inovacije, digitalizacijo in trajnostno preobrazbo povečati z 1,1 milijarde na 2,7 milijarde evrov - s čimer bi imel slovenski podjetniški sektor vsaj približno primerljive pogoje v konkurenci s tekmeci na svetovnem trgu.



- Kaj je pokazala zadnja analiza Ekonomske fakultete o naložbah podjetij v raziskave in razvoj.



- Kako moramo spremeniti organizacijo delovanja podjetij pa tudi države. In zakaj moramo spremeniti tudi miselnost ter odnose med institucijami in posamezniki.



- Zakaj bi morala ministrstva zdaj nemudoma sporočiti, kakšne ukrepe načrtujejo z evropskimi sredstvi.