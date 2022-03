Mati božja, odženi Putina

V nadaljevanju preberite:

Na svetovnem spletu ne manjka posnetkov otrok, ki pojejo sotrpinom v zaklonišču, pevcev na ulicah in trobentačev, ki igrajo ukrajinsko himno v od bomb porušenem stanovanjskem naselju ali na postaji podzemne železnice. Do bolečine ganljiv je posnetek uniformiranega pihalnega kvinteta, ki v pričakovanju ruske ofenzive ob barikadi iz vreč s peskom sredi Odese igra himno vseh optimistov tega sveta Don't Worry Be Happy Bobbyja McFerrina. Globalno himno upornikov Bella ciao je ukrajinska pevka Hristina Solovij predelala, poimenovala Ukrajinski bes in jo zapela ter v ponedeljek objavila na spletni platformi youtube, do srede je imela že več kot 200.000 ogledov.