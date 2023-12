Med znanostjo, strategijo in zgodovino

V nadaljevanju preberite:

O njegovem življenju je bilo napisanih veliko biografij; prav tako moralnih sodb o njegovem političnem udejstvovanju. V tej poplavi se često spregleda znanstvena dimenzija njegovega življenja in vprašanje, kaj je sploh bila njegova znanstvena filozofija. Ji je sam v svojih strateških dejanjih sledil? Sta poklica znanstvenika in politika združljiva? Torej, ali obstaja samo Henry Kissinger ali obstajata znanstvenik dr. Kissinger in politik gospod Henry?