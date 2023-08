ZDA vidijo dlje kot druge države

V nadaljevanju preberite:

Vrh Nata v Vilni v začetku julija je nakazal, da v dogledni prihodnosti ni nobene možnosti za pogovore o rešitvi ukrajinske krize. Vojna se bo očitno le še stopnjevala, saj ZDA in njeni zavezniki še vedno upajo, da bodo Rusiji zadali vojaški poraz, čeprav to očitno presega zmožnosti ukrajinske vojske. Nadaljevanje te vojne, ki se je spremenila v posredno vojskovanje med ZDA oziroma Natom in Rusijo, je odraz boja med velikimi silami za novo prerazporeditev interesnih sfer.

Brez dvoma je bil eden glavnih vzrokov za vojno širjenje Nata do meja Rusije oziroma na območje, ki je bilo nekdaj v sestavi Sovjetske zveze.