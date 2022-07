Mednarodno sodišče za zločine RKC – problem hipokrizije

V članku lahko preberete:

Kleriška pedofilija – spolna zloraba otrok – je največji zločin po koncu druge svetovne vojne. Zahod ga načrtno razkriva in preganja šele po letu 1990. Uradne raziskave potrjujejo, da cerkvene zločince – pedofile, prikrivalce, spodbujevalce – pred tem skoraj niso niti preganjali niti kaznovali, čeprav so zanje vedeli vsi, povsod in vedno: papeži, cerkve, državne oblasti, starši, psihiatri, verniki, javnost.

Smo pri hipokriziji Zahoda kot civilizacije, ki ve za zločine, pa jih tolerira. Hipokrizija se »doma« kaže kot kriza demokracije, v svetu pa kot izguba prihodnosti. Tudi količina cerkvenega zla urbi et orbi je razlog, da se Zahod zaradi svoje hipokrizije sesuva sam vase in izgublja legitimnost v svetu. Namreč, RKC in kleriška pedofilija, ki preplavlja nezahodni svet, sta za ta svet proizvod Zahoda.