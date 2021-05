Metoda Draghi

V kolumni preberite:

Mineva sto dni, odkar je z osupljivim soglasjem in ob peščici nasprotnih glasov, tega v zgodovini italijanske republike ni pomniti, vlada dobila prvo zaupnico v senatu in poslanski zbornici. Začela se je Draghijeva politična sezona.



Revija L'Espresso ga je upodobila v rdečem plašču in z mogočno lasuljo na glavi, s široko nabornico okoli vratu in križem na srcu. Z naslovnice je strmel Mario Draghi, ki je postal Ludvik XIV. Ne Sončni kralj, ampak Kralj obnove. Medtem ko predsednik vlade začenja z reformnim načrtom, ki ga od Italije zahteva Evropska unija, in se njegovi ministri prepirajo dobesedno o vsem, ima nekdanji bankir skoraj kraljevski status.