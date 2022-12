Mi, dinozavri, ne premoremo energije mladih

V nadaljevanju preberite:

Vizionar, ki pušča trajne sledi, kjerkoli se pojavi – tako Nevenka Šivavec, direktorica Mednarodnega grafičnega likovnega centra, opiše Ibrahima Mahamo, umetniškega vodjo 35. ljubljanskega grafičnega bienala, ki bo od sredine septembra prihodnje leto do sredine januarja 2024. Za njegovo izhodišče si je umetnik izbral nekdaj tesne vezi med Jugoslavijo in Gano.

»V širjenju svojih idej, katerih temelj je prizadevanje za resnično demokratizacijo form, je osupljivo prodoren in navdihujoč,« je pojasnila Nevenka Šivavec. »Še posebej ga zanima vpliv na mlado generacijo ustvarjalcev, ki bo aktivno posegala v oblikovanje prihodnjega sveta. Glavni razlog za povabilo, da postane umetniški vodja 35. grafičnega bienala, je bilo naše navdušenje nad njegovim delovanjem v ruralnem okolju rodnega kraja, kjer je prvotno gradnjo svojega umetniškega studia preoblikoval v nastanek velikanskega, živega in okretnega umetniškega in skupnostnega centra, ki bo zagotovo presegel njegov čas.