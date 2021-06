V članku preberite tudi:

- V afriških državah, kjer ponekod še vedno skoraj polovica majhnih otrok umre zaradi različnih nalezljivih bolezni, se ne sprašujejo o smiselnosti cepljenja, temveč si le želijo, da bi jim bila cepiva na voljo. V ljudeh moramo spet prebuditi zaupanje v znanost.



- Najdaljšemu parjenju, čeprav z različnimi samicami, se verjetno posvetijo samci avstralskih miš vrečaric antehinus, ki se malo pred dopolnjenim prvim rojstnim dnevom samo še parijo in dobesedno žrtvujejo življenje za spolnost. Celo prehranjujejo se ne več in po nekaj dneh ali nekaj tednih poginejo od izčrpanosti.



- Številne raziskave kažejo, da so med najinteligentnejšimi, če ne celo najinteligentnejše živali poleg ljudi ptice iz skupine vran in krokarjev. Kar nekaj raziskav kaže, da so to edine živali, ki so morda sposobne abstraktnega razmišljanja, podobno kot mi.