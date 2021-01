Najstniki, ki niso imeli stikov z vrstniki, so bolj tesnobni

V intervjuju preberite:

Irena Kuntarič Žibert se je po uvedbi šolanja na daljavo odločila, da bo kot prostovoljka pomagala usmerjati skupino petošolcev in jim zagotavljala psihosocialno podporo. Primerjalni rezultati z drugo skupino, ki ni bila vključena v program, so bili pričakovani. Uspelo ji je dokazati, kako pomembno je delo z otroki in mladostniki na čustveni, socialni in učni ravni.