Zaradi generacijska razkola Putin nima več pravih podatkov

Pri Ruski predsedniški akademiji za nacionalno gospodarstvo in javno službo v Moskvi je sedem let deloval David Krašovec, raziskovalec umetnostne zgodovine ter profesor metodologije in zgodovine geopolitike. Zaradi ruskega vojaškega posredovanja v Ukrajini je dal odpoved, zaposlen bo samo še do 31. avgusta.

Njegova glavna področja preučevanja so umetnost, teorije politike, zgodovina in pravo v mednarodnih odnosih. Govori francosko, slovensko, rusko, angleško, razume še nemško ter več slovanskih in romanskih jezikov.

Ruska predsedniška akademija v Moskvi velja za liberalno univerzo in ni neposredno povezana s predsednikom Vladimirjem Putinom. Z univerzo sodeluje veliko profesorjev in raziskovalcev, ki kritično ocenjujejo sedanjo rusko politično oblast, med njimi je precej znana Jekaterina Schulmann.

Javno in odkrito malo ljudi v Ruski federaciji nasprotuje vojni. Molčijo zaradi strahu, a tudi zato, ker jim tišina nudi zaščito. Tišina je del obrambe, saj lahko le v tišini menjajo tire celotne države. Ker sem vse to videl od blizu, sem po svoje celo optimističen.

Znotraj vseh ministrstev so ljudje, ki vojni zelo nasprotujejo, a so tiho in delajo v smeri političnih sprememb. Tajne službe se dobro zavedajo, da vojni nasprotuje veliko ljudi.

Vojni najbolj nasprotuje mladina. Moji študentje so prvi dan vojne celo jokali. Občutek imajo, da jih je vlada izdala in jim odvzela prihodnost. Starejši pravijo, da ima Putin prav, ker spoštuje vrednote in tradicijo, saj nikoli niso preboleli razpada Sovjetske zveze in zdaj iščejo maščevanje. Posledica je, da o Ukrajini govorijo, kot da sploh ni država, označujejo jo za umetno tvorbo.

Ruska federacija ima že iz Sovjetske zveze ogromno izkušenj, kako prek šolskega sistema ustvarjati nove vernike državne ideologije.

Mnogi sanjajo, da bi razpadla, a to se gotovo ne bo zgodilo. Ruska federacija bo obstala, četudi bo v Ukrajini poražena, zagotovo pa lahko izgubi globalni vpliv, predvsem v srednji Aziji.

Putinov naslednik se bo verjetno spet odprl svetu, ampak tako, da bo branil interese Ruske federacije. Glavni ruski interes je nedvomno mir. Novi predsednik se za mir ne bo zavzemal, ker bi bil kakšen poseben idealist ali humanist, temveč ker Ruska federacija potrebuje mir. Odločitev za mir bo zato zelo sebična.