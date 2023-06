V nadaljevanju intervjuja preberite še:

Vsako vprašanje v njem sproži na tisoče asociacij, pogovor z njim je kot potres različnih citatov, misli, kontroverznih stališč. Miklavž Komelj o prividnosti virtualnega življenja, o družabnih omrežjih, ki jih uporablja kot nekakšno umetniško intervencijo v nezavedno, o mitologiji, vlogi poezije v razdrobljenem času novih tehnologij, o Žižku, Majakovskem, Poundu, Wagnerju, sovražnem govoru in evtanaziji.

- V vašem poetičnem romanu Skrij me, sneg, opisujete mladeniča in na smrt bolnega škofa, ki ga hoče mladenič rešiti smrti, a na koncu zasluti, da je nasilje lahko nasilje tudi v tem, če nekomu ne pustimo umreti.

Največji paradoks pri današnjem propagiranju evtanazije je ravno to, da se v njenem imenu ljudem poskuša odvzeti tisto, čemur je Rilke rekel »lastna smrt«. Današnja propaganda se zavzema za to, da smrt ne bi bila več smrt, ki je seveda nekaj strašnega, ampak samo še en medicinski postopek. In to je tisto najbolj pošastno. Živimo pač v času Nietzschejevih »zadnjih ljudi«.

- Tudi na vrhuncu pandemije, ko je bil svet prežet s strahom, ste se javno izpostavili in zagovarjali svobodno odločitev posameznika glede obveznega cepljenja. V nekem drugem času, drugem sistemu, bi vas lahko zažgali na grmadi, vi ste doživeli »samo« spletno sramotenje.

Saj nas je bilo kar nekaj. V redakciji Gorazda Kocijančiča je izšel celo zbornik Proti epidemiji enoumja; bilo mi je v čast, da sem bil sodeloval. A res me je presenetilo, kako je takrat večina intelektualcev pokazala servilnost v odnosu do vladajoče ideologije. Preprosti ljudje so takrat v glavnem razmišljali veliko bolj s svojimi glavami bolj kot večina intelektualcev. Tako da sem bil ponosen, ko me je neka umetnostna zgodovinarka označila, da nisem intelektualec. Meni se kar trga srce, ko vidim, kako celo Slavoj Žižek, ki je svoje najboljše, res navdihujoče stvari napisal o teoriji ideologije, danes nastopa kot propagandist vladajoče ideologije. In celo kot propagandist za zvezo Nato.

- No, to morate malo bolj argumentirati.

Mislim tako na njegove javne nastope v zvezi s covidom kot zlasti za njegovo sedanjo podporo totalni vojni Zahoda proti Rusiji. Če rečem, da se mi trga srce, je to mišljeno resno, ker Žižka ljubim. Nekatere njegove formulacije so vplivale na mojo poezijo; to je detektiral Tomaž Šalamun v pesmi, ki mi jo je posvetil: tam pravi, da odrešujem celo Slavoja (nasmešek).

- V resnici prav uživate v provokacijah? Kako bi si sicer, sploh v tem času, na svojem FB-profilu pod podobo uničevanja spomenika ruskega pisatelja Nikolaja Ostrovskega drznili zapisati stavek: »Podpiranje današnjega ukrajinskega režima pomeni podpiranje barbarstva«?

Ostrovskega danes malokdo bere, no, Žižek ga je bral. Imajo predsodke do socialističnega realizma, ampak Ostrovski je bil z vso svojo eksistenco resničen heroj volje. Seveda je to, kar se dogaja v Ukrajini, nepopisna tragedija, ki je ne moremo zajeti v preprosto črno-belo sliko. Lahko pa vidimo, kako režim Zelenskega, ki je poslušno orodje ZDA, preprečuje, da bi se ta vojna sploh lahko končala. In vsa Evropa se je pustila proti lastnim interesom speljati v to igro. Mislim, da je danes atlantska kolonizacija tudi v duhovnem smislu za Evropo največje zlo.