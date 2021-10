Ne gre za lepoto fasade. Gre za notranjo lepoto, skladnost

V intervjuju lahko preberete:

Kot arhitekt je Aleš Vrhovec med drugim sodeloval pri zasnovi Slovenske hiše na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu (2018), sicer pa je član ekspertne skupine pri evropski komisiji, imenovane Kakovostna arhitektura in bivalno okolje za vse. Skupaj s kolegi iz Avstrije in Slovenije naslednji teden organizira konferenco o arhitekturnih politikah Gradimo Evropo (Building Europe). Polovica slovenskega prebivalstva živi v enodružinskih hišah. V povprečju so stare skoraj 50 let, so energetsko potratne, precej enolične. A prepričan je, da se da s slovenskimi hišami narediti marsikaj lepega.