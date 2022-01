Neustavni lok na začetku slovenske državnosti

V nadaljevanju preberite:

Na plan prihajajo zanimiva pričanja o podrobnostih izpred treh desetletij, ko se je rojevala današnja država. Javnost ob tem poleg že znanih dejstev spoznava še nova, tudi manj slavna in manj prijetna, ki postavljajo tedanja dogajanja v nekoliko drugačno luč, kot bi si to želela zapisati v zgodovino nekatera častiželjna peresa. A vztrajanje pri dogmah, kar smo že doživeli v prejšnji skupni državi, tudi zdaj ne more prinesti resnične družbene pomiritve in sprave, še manj katarze.