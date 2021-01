Ni vsakdo, ki ima denar in kupuje umetniška dela, zbiratelj

V intervjuju preberite:

V okviru Mestnega muzeja Ljubljana in na povabilo njegovega direktorja Blaža Peršina je Tevž Logar pred dnevi odprl mednarodno razstavo z naslovom Ko ste v dvomu, pojdite v muzej z umetniškimi deli petih priznanih evropskih zasebnih zbirk sodobne umetnosti, ki bo pokazala, kakšna je vloga zbirateljev ter zakaj so pomembni za delo umetnikov in razvoj celotnega umetnostnega sistema.



V pogovoru s Tevžem Logarjem še: kakšno je sobivanje spreminjajočega se splošnega okusa in vrtoglavo rastjo cen umetniških del (je najdražje tudi najboljše?), kakšen je umetniški trg v Sloveniji, kdo vodi igro v svetu umetnosti in kakšno je sploh delo umetniškega svetovalca pri nakupu umetniških del?