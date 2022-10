Nihče od ministrov za zdravje še ni delal tako hitro, kot delamo mi

V nadaljevanju preberite:

Številni, ki so nad stanjem v zdravstvu že obupali, menijo, da ima kot eden od zadnjih priložnost, da izpelje korenito reformo sistema, preden bo ta dokončno kolapsiral. Zdravnik Erik Brecelj ga pozna že dolgo. O njem je že pred časom dejal, da je morda edini dovolj nor in trmast, da bi zgodbo lahko izpeljal. Z ministrom smo se pogovarjali pred srečanjem s Fidesom, ki za 19. oktobra napoveduje stavko.