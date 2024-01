Nobena država si ne želi negativnih ocen v poročilu evropske komisije

V nadaljevanju preberite:

Sodnik hrvaškega vrhovnega sodišča Đuro Sessa je predsednik Svetovnega sodiškega združenja. Podpira boj slovenskih sodnikov za uveljavitev odločbe ustavnega sodišča o njihovih plačah. Strinja se z oceno predsednice Nataše Pirc Musar, da njena neizpolnitev pomeni »pravno barbarstvo«. Ker slovenska izvršilna oblast ne uresniči razsodbe in ne uredi neodvisnega položaja sodnikov, krši načela evropskega prava.

Kakšni je stanje v doni vejo oblasti? »Imamo pritožbe iz Francije glede sprememb ravnotežja v sodnem svetu. V Španiji sodnega sveta ni mogoče izvoliti, kar pomeni, da je pravosodje tam popolnoma blokirano. V nekaterih državah, na primer v Litvi, so na udaru plače sodnikov. Na Slovaškem so poskušali z ukinjanjem nekaterih sodišč vplivati na položaj sodnikov in njihovih materialnih pravic,« odgovarja Sessa.

Opaža, da v nekaterih državah poskušajo spremeniti ravnotežje znotraj sodnih svètov. »V nekaterih državah pa jim sploh ne uspe izbrati sodnih svetov, ker prihaja do političnih nasprotovanj, ki preprečujejo, da se doseže potrebna večina za imenovanje sodnega sveta. Ponekod prihaja do napadov na sodnike, ker sprejemajo določitve, ki ne ustrezajo aktualni politiki.«