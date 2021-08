Notranje lastništvo zaposlenih ni sinonim za ekonomsko demokracijo

V nadaljevanju preberite:

V javnem diskurzu o nujni demokratizaciji (tudi) družbenoekonomskega sistema oziroma ekonomske sfere družbe lahko čedalje pogosteje zasledimo – žal precej zgrešeno – razumevanje notranjega lastništva zaposlenih (tj. delavskega delničarstva in zadružništva) kar kot nekakšnega sinonima za »ekonomsko demokracijo« in edine možne poti do »demokratičnega podjetja«. Gre za precej hudo poenostavitev teorije ekonomske demokracije, ki na žalost močno izkrivlja tudi njeno bistvo.