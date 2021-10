Notranji cikli in zunanji tokovi

V članku preberite:

- Podoba telesa v umetnosti je vedno odraz podobe telesa družbe neke ere – in ni redko, da se te ciklično srečujejo in prekrivajo. Razstava je opomin, da je razmislek o zdajšnjem času, našem telesu v njem, karantenah, fizičnih in mentalnih, ki še kar trajajo – nujen. Obenem pa je tudi dokaz, da se vedno lahko zanesemo na umetnike ...



- Medtem ko razstava gradi most med telesi preteklosti in telesi sedanjosti, s psevdodokumentarnim znanstvenofantastičnim filmom Jeremyja Shawa Liminals gleda tudi v prihodnost. Film, ki je na razstavo vključen v obliki posebnih, intimnih projekcij, prikazuje marginalizirano družbo prihodnosti, ki poskuša rešiti človeštvo pred izumrtjem s transcendentalnimi dejavnostmi. Shaw ustvari nepozabno hipnotično izkušnjo in s tem gledalca vplete v sam pojav, ki ga upodablja.