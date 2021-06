Notranji sovražnik

V času, ko desni populizmi odkrito spodkopavajo in uničujejo Evropsko unijo od znotraj, prihaja pomenljivo sporočilo iz Nemčije. Na volitvah v zvezni deželi Saška-Anhalt, zadnjem sestanku z volivci pred septembrskimi parlamentarnimi volitvami, skrajno desna Alternativa za Nemčijo ni dosegla preboja. Prevlada konservativne stranke CDU minulo nedeljo je prinesla olajšanje. Rezultat govori o želji volivcev, da jim vladajo spodobne stranke in normalne koalicije, v katerih ni prostora za skrajne desničarje. Večina hoče proevropsko politiko, tudi del konservativnega volilnega telesa se boji AfD.Politiko je mogoče brati na različne načine, opevani »senzacionalno dober rezultat«, s čimer je bila pospremljena zmaga mainstreama na volitvah v vzhodni nemški deželi, ni tako zelo bleščeč. Alternativa za Nemčijo je kljub vsemu dobila skoraj 21 odstotkov glasov, zanjo se je izrekel vsak peti volivec, porazno je, da ima največ podpore med mladimi. Lahko se spomnimo velikanskega ogorčenja leta 2017, takrat je s pol manj odstotki stranka prvič zasedla sedeže v nemškem parlamentu. Že s svojo pojavnostjo je vnesla nacionalistične tendence v nemško politiko. Čeprav je Krščanskodemokratska unija tokrat na regionalnih volitvah prepričljivo zmagala s 36 odstotki, kar je več kot pred petimi leti, problem AfD ostaja.Evropskega desnega populizma ni uničila pandemija, kakor je v Združenih državah porazila ameriškega predsednika. V Evropi virus večine populistov ni prizadel. Vzhodnoevropski navijači so ostali brez najmočnejšega pokrovitelja, hkrati so pandemijo izrabili za utrjevanje svojega avtoritarnega prijema.Pa vendar je tudi za desne populiste aktualno sporočilo nemških volitev. Na primer za, ki je koalicijski partner in opozicijski voditelj v eni osebi, čeprav sedi na dveh stolih in vzdržuje svoj dvoumni položaj v vladi Maria Draghija, je razbijalec Evrope. In denimo za, vprašljivo je, kako se bodo zanj iztekle volitve prihodnje leto. Velja tudi za, njegov vsak dan glasnejši, destruktivni evroskepticizem je v ostrem kontrastu s proevropskim javnim mnenjem Slovenije.Čeprav se je sedemindvajseterica med pandemijo izkazala za neučinkovito, so Evropejci strnili vrste, velika večina se jih identificira z EU, njen ugled postopno raste. Najnovejša javnomnenjska raziskava Eurobarometra kaže, da je podpora integraciji visoka, med državljani obstaja soglasje, da je globalne izzive smiselno reševati na evropski ravni. Evroskeptične pozicije ne prinašajo več toliko glasov, ponekod, recimo v nemški politiki, obstaja bariera proti desnemu populizmu.Razmere na vzhodu Nemčije, recimo v revnejši deželi Saška-Anhalt, po politični mentaliteti ne odstopajo zelo od poljskih ali madžarskih razmer. NDR, nekdanjo Nemško demokratično republiko, ki je leta 1990 postala del združene Nemčije, trideset let kasneje pestijo podobni problemi kot bivšo vzhodno Evropo, živi v sorodni miselnosti kot Poljska in Madžarska. Tu ni prostora za politiko Zelenih, frustracije ljudi in gnev do zahodnega političnega establišmenta lovi Alternativa za Nemčijo, podobno kot to uspeva nacionalkonservativnim strankam višegrajske skupine. To so okolja, ki jemljejo samo evropski denar, ne sprejemajo evropskih vrednot. Niso se zares evropeizirala, ne zanima jih prostor svobode in človekovih pravic, hitro so se naveličala demokracije, prezirajo multikulturalizem in obrekujejo liberalizem, polna usta imajo nacionalne identitete, suverenosti, rasizma. Zato je AfD v tem delu države še vedno močna.Krščanskodemokratska unija pa je vseeno zmagala na lokalnih volitvah, ki so zadnji veliki preizkus političnih strank pred zveznimi volitvami. Pomenljivo je, deželni ministrski predsednik, zmagovalec– in rezultat v deželi Saška-Anhalt je predvsem uspeh njegove politike – se je ves čas distanciral od skrajne desnice in kategorično zavračal sodelovanje z AfD, s katero se je velikokrat spogledoval del CDU. S temi stališči mu je uspelo pridobiti nazaj del volivcev, ki so prebegnili skrajno desno. V tem smislu je aktualni volilni izid treba razumeti kot poraz tistih struj v konservativni stranki, ki so zagovarjale odpiranje proti radikalni desnici, to je počela med drugim Annegret Kramp-Karrenbauer, kratek čas predsednica krščanskodemokratske stranke. Zmaga je dobra popotnica za kanclerskega kandidata Armina Lascheta, morda bo zdaj lažje zagnal svojo kampanjo, vendar je pot do kanclerskega urada še dolga.Nemški kontekst je drugačen od italijanskega ali vzhodnoevropskega. Toda za skrajnega desničarja Salvinija, čigar evropskost je plitka in njegova podpora vladi samo taktična, postaja teren spolzek. Tačas se s Silviem Berlusconijem, ostarelim bivšim predsednikom vlade, ki ima v zadnjih mesecih resne zdravstvene težave po lani prebolelem covidu-19, preračunljivo dogovarja o preoblikovanju desnosredinskega zavezništva v formalno povezavo Lige in stranke Naprej, Italija. Ker je politični intrigant, izumlja vedno nove načine in strategije za ohranjanje svoje voditeljske vloge – ta hip kriči »Berlusconija za predsednika«. Manevri so namenjeni le temu, da bi postal najmočnejša figura v državi, nervozen je zaradi čedalje vplivnejše voditeljice Bratov Italije Giorgie Meloni.V aktualni razpravi o desnosredinski federaciji pa obstaja zanka. Brez evropske perspektive iz zdajšnjih debat o povezovanju s proevropsko stranko Naprej, Italija ne bo nič.Negotova je tudi prihodnost nove, enotne konservativne politične skupine v evropskem parlamentu, ki jo je nedavno predlagal Salvini. Vanjo naj bi se vključili njegova politična skupina Identiteta in demokracija (ID), Evropski konservativci in reformisti (ECR) ter konservativni politiki iz Evropske ljudske stranke (EPP). Štela bi kakih 130 parlamentarcev. »Nastopil je čas, da združimo najboljše iz teh treh skupin in začnemo igrati odločilno vlogo v evropskem parlamentu,« je izjavil Salvini nedavno v portugalskem Cascaisu na kongresu svoje politične skupine.Vprašanje je, ali obstaja prostor za predlagano enotno politično grupacijo iliberalcev v Bruslju. Tovrstnih preračunavanj je bilo že več, niso se izšla. Poleg tega bi stranke, kot so madžarski Fidesz, italijanska Liga in poljski PiS, težko govorile z enim glasom o najpomembnejših zunanjepolitičnih in globalnih zadevah. Stranka Zakon in pravičnost stavi vse na dobre odnose z Združenimi državami, za Orbána in Salvinija so pomembne relacije z Rusijo in Kitajsko. Enotnost obstaja v kritikah Evrope, stališča do preskrbe s cepivi, človekovih pravic na Kitajskem ali političnih razmer v Belorusiji so različna.Vzhodnoevropske članice pa so si začele odkrito pomagati med seboj, to je postalo nevarno posebno na področju vladavine prava. Evropskega prava ne ruši več samo ena vlada, temveč več njih in lahko tudi blokirajo ukrepe proti njim, kot jih predvideva 7. člen pogodbe o EU. Pred kratkim je v zvezi z vladavino prava neki uradnik slovenskega zunanjega ministrstva na konferenci portugalskega predsedstva, kot odmev govorice Budimpešte in Varšave, zagotavljal, da so boljša pot kot sedmi člen postopki pred sodiščem EU.Simptomatično je, da se tvorijo zavezništva med državami z mlado demokratično tradicijo in nepopolno demokracijo, ki trideset let niso izstopile iz svojega miselnega okvira in brezpogojno sprejele evropskih vrednot. Najprej se je zdelo, da gre samo za »slabe vlade«, razmeroma hitro so postale »iliberalne demokracije«, ki ne skrivajo svojih stremljenj. In Slovenija ni več šibka simpatizerka vzhodnoevropskih režimov, postala je njihova trdna zaveznica, smiseln člen suverenizma vzhodne Evrope. Več kot očitno je, da gre za prizadevanje, kako Evropsko unijo preoblikovati, jo spodjesti od znotraj.Prizadevajo si tudi za nove zaveznike. Madžarski zunanji ministerje ob nedavnem obisku v Sloveniji kot gost oddaje Odmevi na vprašanje o slovenskem predsedovanju EU poudaril eno in najpomembnejšo temo – širitev integracije na Balkan. Povedna je bila argumentacija. »Po odhodu Velike Britanije potrebujemo nove države članice, da nas okrepijo.« Povedno je bilo nadalje, da je med tistimi, ki so »naredili ogromno, da bi se pridružili Evropski uniji«, izrecno omenil Srbijo. Avtoritarne članice unije potrebujejo nove avtoritarne somišljenice, na ta način bi okrepile klub tistih, ki uničujejo Evropo. ●