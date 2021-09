O lomljenju kril poklicanosti in poslanstva

Le čemu bo v prihodnje služila še tako »briljantna« in delovnim inšpektorjem všečna sistematizacija delovnih mest, ko pa ni ljudi (in jih bo še manj), ki bi jih zasedli? Stiske preostalih so namreč enormne.

Javno apeliramo/pozivamo k:



• takojšnji sistemski prepoznavi prave in dejanske vrednosti človeških virov oziroma konkretnemu priznanju in povečanju cenjenosti poklicev v zdravstvu;



• prioritetno za področje zdravstvene nege – takojšnjim ukrepom za olajšanje vključevanja kadrovskih okrepitev, tudi iz drugih (ali »tretjih«) držav. Sicer nam na kratek rok ne bo preostalo drugega, kot da pozovemo javnost, da nam pridejo v neposredno pomoč pri zdravstveni negi laiki oziroma svojci hospitaliziranih. Bolnišnica namreč ni lokal, na vratih katerega bi bilo mogoče enostavno izobesiti oznako – danes zaprto …

Morda v sedanjem, z epidemijo močno ožigosanem družbenem trenutku to res ni oportuno, a morali smo spregovoriti. Štirje izmed predstojnikov z mandatom celotnega strokovnega kolegija klinike. Z odgovornostjo, predvsem in zgolj v interesu bolnikov. Utrujeni smo od kontinuirane »sanacije«, štetja »glav« in zanikanja pozivov k upoštevanju kadrovske sestave, kot jo narekuje sodobna stroka.Interna klinika (IK) je s 13 strokovno-organizacijskimi enotami usmerjenih internističnih dejavnosti in skupno okoli 1400 zaposlenimi druga največja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani (UKCL). V enem letu sprejmemo in na nominalno 442 bolniških posteljah v povprečju po 7 dni zdravimo okoli 21.000 bolnikov, opravimo prek 200.000 ambulantnih obravnav, 50.000 dializ, 12.000 endoskopij, 6000 diagnostičnih in terapevtskih srčnih in žilnih intervencij in – sami ali v sodelovanju – okoli 250 transplantacij organov in tkiv ... Številne izmed naših dejavnosti so za državo izključno referenčne oziroma generično terciarne, saj jih ne izvajajo v nobeni drugi zdravstveni ustanovi. Prizadevamo si, da bi našim bolnikom, skladno z najnaprednejšimi strokovnimi priporočili in standardi, omogočili kar najboljšo možno in celovito zdravstveno oskrbo. Menimo, da smo, še posebej pri kadrih, v svojem poslovanju še kako, če ne že kar preveč »racionalni« – v letu 2019 so stroški dela v celotnem letnem proračunu klinike pomenili le dobro tretjino odhodkov.Zdravstveno dejavnost opravljamo na kliniki s trenutno skupno 275 zdravniki (190 je specialistov, 85 specializantov), kar glede na sprejete kadrovske normative predstavlja v povprečju okoli 70-odstotno preskrbljenost. To med drugim pomeni, da se je treba v okvirih t. i. »rednega« delovnega časa zavestno in praktično v celoti odpovedati akademskemu, še zlasti znanstvenoraziskovalnemu, pogosto pa tudi pedagoškemu delu. Za aktivno izobraževanje poleg neprespanih noči praviloma žrtvujemo vikende. Ker je bilo o primerjalno – z mednarodnimi standardi in podatki – hudi in kronični slovenski kadrovski podhranjenosti z zdravniki prelitega že veliko črnila in izrečenih premnogo besed, odločnih in »pravih« ukrepov za izboljšanje stanja pa (pre)malo, smo se tokrat namenili osredotočiti na človeške vire v zdravstveni negi.Na IK imamo v zdravstveni negi zaposlenih 678 sodelavcev (395 diplomiranih (DMS), 261 srednjih medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov (SMS/ZT) ter 22 bolničarjev). Skupno 92 imamo v zadnjih nekaj letih nenadomeščenih MS na Interni kliniki UKCL zaradi neto odhodov/upokojitev, zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti vsakodnevno ne moremo računati na še nadaljnjih 58 zaposlenih, pri čemer bi za strokovno utemeljeno oziroma optimalno obravnavo naših bolnikov in brez kakršnegakoli pretiravanja potrebovali skupno 868 poklicanih na področju zdravstvene nege (515 DMS, 326 SMS/ZT in 27 bolničarjev).Naraščajoče pomanjkanje in naravnost strašljivo povečevanje kadrovske vrzeli v zdravstveni negi, ki zaradi nujnih prerazporejanj zdravstvenega osebja v času razplamtevanja covida-19 tudi v UKCL že presega kritično dno, seveda ni od včeraj. Napredek v biomedicini omogoča še do nedavnega neslutene priložnosti investicij v zdravje in zdravstvo, ki je temelj dolgoživosti sodobne družbe. In vsaj v razvitem delu sveta se (nam?) – sistemsko gledano – že od zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja dogaja (dobesedno!) tudi spreminjanje identitete poklicev v zdravstveni negi. Sprva sicer precej potihoma in plašno, v zadnjem času pa vse hitreje in na polno. Skokovit družbeni razvoj, demografske spremembe, povečevanje osveščenosti in opolnomočenosti pacientov, vse zahtevnejša merila skrbi za kar najvišjo kakovost zdravstvene obravnave in zagotavljanje varnosti bolnikov ob velikem pomanjkanju zdravnikov so tudi v Sloveniji narekovalci in samodejni strokovni sprožilci sprememb.Medicinske sestre še zdaleč niso več zgolj negovalke v sanatorijih, njihova vloga se s področij oskrbe obolelih, onemoglih in umirajočih nezadržno širi na področja rehabilitacije, ohranjanja in krepitve zdravja, preprečevanja bolezni. Glede tega se avtonomija stroke krepi, in tudi če bi si kdo to želel, je paternalistično ni več mogoče obvladovati.Velikansko povečevanje potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah nas je prisililo v znatne strokovno-organizacijske prilagoditve, ki bi jih sicer nikakor ne zmogli zadovoljiti. Iz dneva v dan več pacientov je deležnih diagnostične in terapevtske obravnave v okvirih dnevne bolnišnice, pri čemer smo seveda vzporedno priča spreminjanju in nenehnemu prilagajanju vlog različnih zdravstvenih timov in posameznih poklicev znotraj njega. Tako se nam je ob velikem pomanjkanju zdravnikov (res nenačrtovano?) zgodilo tudi, da so bile v okvirih sodobnih zdravstvenih procesov medicinskim sestram predane določene kompetence, ki so bile poprej praviloma ekskluzivno v domeni medicinskega osebja.Naše zdravstvo naj bi krasile vrednote solidarnosti, dostopnosti, pravičnosti in enakosti. Te vrednote pa ob nenehnih stabilizacijskih ukrepih in od državne administracije v ta družbeni podsistem delegiranih »prisilnih upraviteljev« izzvenijo v precej slabo deklaracijo. Da medicinskih sester primanjkuje, opozarjamo že vsaj desetletje, a so bili naši argumenti praviloma preslišani. Utrujeni smo od kontinuirane »sanacije«, štetja »glav« in zanikanja pozivov k upoštevanju kadrovske sestave, kot jo narekuje sodobna stroka.V stroki se sicer po najboljših močeh trudimo ohranjati stik z vrhunsko, znanstveno utemeljeno medicino, kar naj bi po naših izkušnjah lahko pomenilo vsaj solidno osnovo za oblikovanje spodbujajočega delovnega okolja. In kaj ob tem počne naš birokratsko-administrativni upravljalski aparat? Medtem ko frontna črta v zdravstvu dobesedno gori, strokovno usposobljenega oddelka za kadre, ki bi, v pravem pomenu besede, skrbel tudi za njihovo rekrutacijo, v UKCL sploh nimamo. Je pa že nekaj let bistvena prioriteta službe za upravno-administrativne zadeve t. i. »sistematizacija« delovnih mest. Zdi se, da to početje, ki s togo uporabo praviloma nesmiselno zabetoniranih razmerij med sistematiziranimi delovnimi mesti po vzor(c)u oziroma šablonah državne uprave pravičniško odmerja že tako očitno nekonkurenčno plačilo tudi insuficientnemu zdravstvenemu kadru, pomeni še zadnji žebelj v krsto kadrovske podhranjenosti. Le čemu bo v prihodnje služila še tako »briljantna« in delovnim inšpektorjem všečna sistematizacija delovnih mest, ko pa ni (in jih bo še manj) ljudi, ki bi jih zasedli? Stiske preostalih so namreč enormne. A karavana gre dalje, v skladnji z očitnim družbenim konsenzom nujne egalitarnosti. Po principu one size fits all, pa naj stane, kolikor hoče. Prepričani smo, da bi bilo nujno zaposlene na najbolj izpostavljenih delovnih mestih v zdravstvu – tudi v javnem sektorju – graduirano znatno bolje nagrajevati. Je to res nemogoče?Morda v sedanjem, z epidemijo močno ožigosanem družbenem trenutku to res ni oportuno, a morali smo spregovoriti. Štirje izmed predstojnikov z mandatom celotnega strokovnega kolegija klinike. Z odgovornostjo, pred vsem in zgolj v interesu bolnikov. In ker smo nepopravljivo in trmasto prepričani, da ni res, da ni mogoče storiti ničesar, javno apeliramo/pozivamo k:• takojšnji sistemski prepoznavi prave in dejanske vrednosti človeških virov oziroma konkretnemu priznanju in povečanju cenjenosti poklicev v zdravstvu;• prioritetno za področje zdravstvene nege – takojšnjim ukrepom za olajšanje vključevanja kadrovskih okrepitev, tudi iz drugih (ali »tretjih«) držav. Sicer nam na kratek rok ne bo preostalo drugega, kot da pozovemo javnost, da nam pridejo v neposredno pomoč pri zdravstveni negi laiki oziroma svojci hospitaliziranih. Bolnišnica namreč ni lokal, na vratih katerega bi bilo mogoče enostavno izobesiti oznako – danes zaprto …Ta omnibus je nastal na podlagi bolečega spoznanja, da smo na prvih frontnih črtah bolj ali manj prepuščeni samim sebi. Odveč je spominjanje na neizkoriščene priložnosti iz preteklosti. A vendar. Načenja se jedrne vrednote poklicno aktivnih medicinskih sester, spoštovanje človeškega dostojanstva, socialno pravičnost, altruizem, da o poseganju v osebno in poklicno avtonomijo in integriteto niti ne govorimo … Marsikdo naporov in negotovosti ne zdrži in raje odide – z zlomljenimi krili morda še ne tako dolgo nazaj vznesene poklicanosti. Ali potlačenosti njenega poslanstva pomagati sočloveku pri premagovanju bolezni in okrevanju ali lajšanju bolečin.Prof. dr. Zlatko Fras, dr. med. strokovni direktor Interne klinike UKC Ljubljana