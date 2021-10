O nerazčiščenih dilemah (obveznega) cepljenja

V pismu lahko preberemo nekaj, kar je sicer stroki znano in je ključnega pomena, vendar ostaja, v cepilni kampanji in njeni medijski promociji, nekje v senci razlag ali previdno pometano pod preprogo številnih, vztrajnih in enozvočnih pozivov k cepljenju.







Dvomi pri odločevalcih

Poleg že navedenega kritičnega odnosa ameriških FDA in CDC do množičnega cepljenja s tretjim odmerkom je zoper to početje, ki se že udejanja v nekaterih državah bogatejšega sveta, iz etičnih razlogov nastopila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in pozvala bogate k solidarnosti z revnimi državami sveta, kjer večina prebivalstva nima zagotovljenega niti prvega odmerka cepiva. FOTO: William West/AFP



Etični paradoks

Podpisniki pisma opozarjajo tudi na nekatere žal že znane, sicer »redke« kratkoročne posledice cepiv in navajajo uradni številki, ki jih je beležila nacionalna britanska agencija za nadzor medicinskih in zdravstvenih izdelkov (MHRA): zaradi cepljenja s covidnimi cepivi je bilo do maja 2021 224.544 potrjenih primerov neželenih učinkov (adverse events), vključno s 1145 smrtnimi izidi. Septembrska britanska uradna statistika sicer beleži že novo razmerje: 363.676 primerov neželenih učinkov in 1662 mrtvih.

Osemnajstega maja letos je skupina štiridesetih znanstvenikov, zdravnikov, raziskovalcev in univerzitetnih profesorjev v Združenem kraljestvu na vlado naslovila poziv zoper cepljenje otrok s cepivi, ki so registrirana in pogojno dovoljena za zajezitev epidemije covida-19. Britanska vlada je takrat načrtovala in najavila tudi skorajšnje cepljenje mlajših od 12 let. Podpisniki, ki niso generični anticepilci ali zagovorniki teorije zarote, temveč ugledni predstavniki stroke in univerzitetni predavatelji, opozarjajo, da je cepljenje otrok – ob tehtanju prednosti in tveganj v še ne zaključeni fazi preverjanja učinkovitosti in morebitnih dolgoročnih stranskih učinkov cepiv kot tudi spoznanja, da otroci prebolijo covid-19 bistveno lažje kot odrasli – bolj tvegano kot koristno.Pri tem opozarjajo na hude, tudi tragične napake iz preteklosti, kot je bila uporaba ne dovolj preverjenega cepiva proti novi gripi H1N1v pandemrix leta 2010 ali cepiva dengvaxia proti mrzlici dengue. Obe odobreni cepivi sta bili naknadno umaknjeni s trga in prepovedani za mlajše po tistem, ko so bile pri cepljenih osebah ugotovljene hude zdravstvene posledice. Podpisniki poziva sicer poudarjajo prevlado koristnosti cepljenja proti koronavirusu zlasti pri starejšem in zdravstveno bolj izpostavljenem, ranljivem delu prebivalstva, za otroke pa predstavlja – po njihovem mnenju – bistveno večje tveganje, saj dolgoročni stranski učinki teh cepiv še niso znani.V pismu lahko preberemo nekaj, kar je sicer stroki znano in je ključnega pomena, vendar ostaja, v cepilni kampanji in njeni medijski promociji, nekje v senci razlag ali previdno pometano pod preprogo številnih, vztrajnih in enozvočnih pozivov k cepljenju. Tako smo lahko še marca 2021 iz ust treh eminentnih komunikatorjev slovenske stroke o novih cepivih slišali protislovne razlage. Na vprašanje MMC RTVSLO, ali so cepiva proti covidu-19, s katerimi cepimo, dovolj preizkušena oziroma ali so prestala vse tri klinične faze razvoja, je dr. Roman Jerala s Kemijskega inštituta odgovoril: »Da, pri nas uporabljamo samo cepiva, ki so dobila odobritev EME, in za odobritev so potrebne vse tri klinične faze testiranja.« Zarja Muršič iz Sledilnika za covid-19: »Prestala so vse tri klinične faze, zadostila so vsem standardom, potrebnim za preverjanje učinkovitosti in varnosti ...« Dr. Tomaž Bratkovič s fakultete za farmacijo pa je podal bistveno drugačen odgovor: »Res pa je, da tretja, najobsežnejša faza še poteka in proizvajalci so se zavezali k spremljanju cepljenih še nadaljnji dve leti.«Citirana stališča so očitno protislovna in kažejo, v primeru prvih dveh odgovorov, na poskus zavajanja javnosti ali preprosto na nepoznavanje dejstev. Da pa so dejstva takšna, kot jih je pojasnil le dr. Bratkovič, čemur nihče ni kasneje oporekal, potrjuje tudi poziv britanskih znanstvenikov: (All Phase 3 COVID-19 vaccine trials are ongoing and not due to conclude until late 2022/early 2023. The vaccines are, therefore, currently experimental with only limited short-term and no long-term adult safety data available. In addition, many are using a completely new mRNA vaccine technology, which has never previously been approved for use in humans.) Vse tri faze preverjanja cepiv proti covidu-19 se bodo zaključile do konca 2022 in začetka 2023. Cepiva so torej trenutno še eksperimentalna, delno so znani le kratkoročni možni učinki na zdravje, ne pa dolgoročni. Poleg tega del teh temelji na povsem novi cepilni tehnologiji mRNA, ki ni bila nikdar prej dovoljena za uporabo na človeku.V pismu podpisniki opozarjajo tudi na nekatere žal že znane, sicer »redke« kratkoročne posledice cepiv in navajajo uradni številki, ki jih je beležila nacionalna britanska agencija za nadzor medicinskih in zdravstvenih izdelkov (MHRA): zaradi cepljenja s covidnimi cepivi je bilo do maja 2021 224.544 potrjenih primerov neželenih učinkov (adverse events), vključno s 1145 smrtnimi izidi. Septembrska britanska uradna statistika sicer beleži že novo razmerje: 363.676 primerov neželenih učinkov in 1662 mrtvih.Zato tudi odzivi uradnega komunikatorja stroke v Sloveniji – po prvih vesteh o nekaterih posameznih postcepilnih tragičnih dogodkih, češ da jih ne gre povezati s cepljenjem – zvenijo danes kot prehitro posredovanje mnenja brez resnega poznavanja relevantnih dejstev (Radio Ognjišče, 5. januar 2021). Sicer je nadaljnje dogajanje s sicer redkimi stranskimi učinki cepljenja (tudi tragičnimi) komunikatorja demantiralo.A dvomi o cepivih in cepilni strategiji, ki jo določa predvsem politika, obstajajo tudi pri strokovnih odločevalcih cepilne strategije v ZDA. Nedavno so ameriški mediji objavili polemiko med Belo hišo in CDC (Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi) ter FDA (Upravo za hrano in zdravila) v zvezi s tretjim odmerkom cepiva proizvajalca Pfizer. Medtem ko politika pritiska, da bi se cepljenje s tretjo »poživitveno« dozo začelo in med celotno prebivalstvo širilo čim prej, so strokovnjaki centra opozorili na problematičnost hitenja, saj so koristnost in učinki tretjega odmerka v fazi preverjanja. Obe agenciji priporočata, da se tretji odmerek kvečjemu omeji na bolj rizične skupine nad 65 let.CDC je sicer že 30. julija v objavljenem poročilu opozoril na svoje izsledke o kužnosti delta različice in ugotovitve, da se z njo okužijo tudi že dvakrat cepljene osebe in da je prenos virusa od cepljene okužene osebe enakovreden tistemu necepljene in okužene osebe. (Today, some of those data were published in CDC’s Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), demonstrating that Delta infection resulted in similarly high SARS-CoV-2 viral loads in vaccinated and unvaccinated people. High viral loads suggest an increased risk of transmission and raised concern that, unlike with other variants, vaccinated people infected with Delta can transmit the virus.) Danes so bili nekateri od teh podatkov objavljeni v CDC-jevem tedenskem poročilu o obolevnosti in umrljivosti (MMWR), ki dokazuje, da je okužba z delto različico povzročila podobno visoko virusno obremenitev s sars-cov-2 pri cepljenih in necepljenih ljudeh. Visoka virusna obremenitev kaže na povečano tveganje prenosa in povzroča zaskrbljenost, da lahko v nasprotju z drugimi različicami cepljeni ljudje, okuženi z delto, prenašajo virus.Zaskrbljujoče odkritje je nato pripomoglo k odločitvi ameriške vlade o ponovni obvezni uporabi mask za vse, cepljene in necepljene.Še en velik etični paradoks ali nedoslednost spremlja razpravo in polemike o obveznem cepljenju celotne populacije. Pogosto beremo in slišimo, zlasti pri nekaterih komentatorjih levoliberalnega profila, da osebe, ki odklanjajo cepljenje, nastopajo »sebično« in »nesolidarno«, saj naj bi podlegli »neoliberalnim« tezam individualističnega pristopa do lastnega zdravja. Hkrati si mnogi zagovorniki tega obtoževanja cepilnih skeptikov želijo tretji odmerek cepiva ali ga zagovarjajo ali mu ne nasprotujejo, saj verjamejo stroki in so prepričani, da jih bo »poživitvena« doza bolje ščitila pred mutiranim virusom.Poleg že navedenega kritičnega odnosa ameriških FDA in CDC do množičnega cepljenja s tretjim odmerkom je zoper to početje, ki se že udejanja v nekaterih državah bogatejšega sveta, iz etičnih razlogov nastopila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in pozvala bogate k solidarnosti z revnimi državami sveta, kjer večina prebivalstva nima zagotovljenega niti prvega odmerka cepiva. Neoliberalni svet pač skrbi za negovanje in bogatenje razvitejšega sveta. Obtoževanje oseb, ki se ne cepijo, nesolidarnosti in neoliberalnega egoizma, je prav zaradi opisanega scenarija pandemičnega šoka groteskno.Podpisani pod tem prispevkom nima težav priznati, da je laik, strokovnih vidikov zdravstva, cepiv in epidemije ne pozna bolje od slehernega povprečno dobro informiranega in ozaveščena državljana. Vse, kar sem navedel, je vendar dokumentirano, dokazljivo. Od stroke pa bi si želel jasne odgovore in jasna pojasnila o nanizanih podatkih in neodgovorjenih vprašanjih. Doslej jih, kot pozoren spremljevalec pandemičnega dogajanja, nisem bil deležen. Pričakovanje je še bolj utemeljeno ob namigih, da utegne postati cepljenje s cepivi proti covidu-19 obvezno oziroma da je to že postalo za nekatere kategorije, tako pri nas kot v nekaterih drugih državah.Skrbi pa zlasti dejstvo, da so vlade in njihovi komunikatorji ob vsem navedenem in vseh aktualnih razpravah povsem prezrli resolucijo 2361 parlamentarne skupščine sveta Evrope, ki v točki 7.3 jasno nasprotuje obveznemu cepljenju in diskriminaciji necepljenih oseb, kar ni v ponos pravni državi in demokratični etiki.