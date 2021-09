Obtoženec za pokol v rock klubu

V nadaljevanju preberite:

Če bi imele stene spomin in dar govora, bi lahko pariški klub Bataclan pripovedoval ure in ure, dneve in dneve. Bataclan je francoski sinonim za zgodovino progresivnega rocka. Lou Reed, John Cale in Nico, trojka iz kultnih The Velvet Underground, so v Bataclanu nastopali leta 1971. Potem so se dokončno sprli in se razšli. Pionirji elektronike Kraftwerk so v Bataclanu igrali leta 1975. The Clash so septembra 1977 Parižane pozdravili s pesmijo London gori. Tam so istega leta igrali Ramonesi, The Damned, XTC ... Motörheadi so svoj zvočni zid v leta 1864 zgrajeni dvorani postavili leta 1980. Foo Fightersi so v Bataclanu igrali med prvo evropsko turnejo ...