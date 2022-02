Od plemenske k razsvetljeni politični morali

V eseju Boruta Ošlaja lahko preberete:

Obdobje adolescence naše mlade države se izteka; čas je, da obogateni tudi s pomembnimi izkušnjami pandemske krize in vseh drugih lokalnih ter globalnih priložnosti in groženj vstopimo v zrelejšo fazo. Pogovorimo se v miru, brez razčiščevanj in maščevanj opravimo odpis moralnih dolgov in skupaj ter z jasnim pogledom naprej začrtajmo smernice možnosti boljšega življenja. Vedeti pa moramo, da bo pot do politične osamosvojitve verjetno daljša in težja, kot je bila pot našega državnega osamosvajanja, saj zahteva prevzgojo okostenelih ideološko-političnih navad in nerazsvetljenih predsodkov; razsvetljenosti zadostnega števila državljank in državljanov pa žal ni mogoče razglasiti prek noči.