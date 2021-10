Odpuščanje onkraj sprave

Od prve zamisli za dokumentarec do premiere je minilo osem let. Kako to?

Film Odpuščanje je nastal v produkciji producentske hiše Vertigo, v koprodukciji z RTV Slovenijija, Dera Filmom, Filmsko kućo Baš Čelik, Seagull Entertainment, s finančno podporo Eurimages, SFC, Filmskega centra Srbije in drugih.



O čem in kom pripoveduje zgodba v Odpuščanju in kdo je bil v procesu nastajanja in oblikovanja filma, tu ne mislim na nastopajoče, vaš glavni sogovornik?

V zelo majhni skupnosti, kjer se stran žrtve in storilca vsak dan srečujeta, kjer morilčeva stran po možnosti uboj otroka v tvojih očeh še omalovažuje in kjer sta si celo v sorodu, torej gre za zelo intimen problem, pa se mora nekaj zgoditi – čustvena pomiritev, sicer bodo napetosti eskalirale same, ni potreben poseben zakon za to.



Kaj pomeni sprava po kanonu?

Prizor iz filma Odpuščanje



In tukaj postane v filmu zanimiva vloga Gjina Markuja in njegove organizacije, kako »prikoraka« v zgodbo te družine, v katero sicer najverjetneje, če ne bi bilo filma, ne bi ...?



Ustvarjajo prave tržne niše.

V Albaniji je bil v letih 1990 in 2000, v teh dveh desetletjih, tudi posel: mediatorji so ustanavljali nevladne organizacije za spravo po kanonu, država pa jih je preganjala zaradi pisanja lažnih potrdil ljudem, ki so želeli emigrirati in so kot razlog navajali strah pred krvnim maščevanjem ...



Potem ste začeli sočasno slediti zgodbi Gjina sprti družini in tu zgodba zadobi pristne tranzicijske okvirje, pa tudi tiste gojenja kulta do lastne osebnosti nečimrnega Gjina.

Prizor iz filma Odpuščanje



Ali sta družini Gezima in Pjetra vedeli, recimo temu, za dvolično delovanje Gjina Markuja?



Kako vse to, o čemer sva do zdaj govorili, družno s celotnim družbenim ozadjem, gledalcu predstaviti vizualno?



... ki jo lepo uvede že pri prvem oziroma drugem posnetku.

Odpuščanje, kot ga pogosteje razumemo danes, je v smislu »let go«, od-pustiti. Z osebo, ki tega, da ti je na primer povzročila resno škodo in te prizadela, ne prizna, se po mojem nikoli ne moreš spravljivo objemati. Lahko pa od nje enostavno nehaš zahtevati, da ti škodo prizna, ker z vsakim njenim zanikanjem zgolj poglabljaš rano in zamero.



Je bilo veliko čakanja na snemanju z vklopljeno kamero, da se bo kaj zgodilo?



Sta sproti gledala dnevne posnetke?



Ugibam, da se je velik del filma zgodil v montaži?

»Odpuščanje je film o konfliktu med vrednostnimi sistemi na širši družbeni ravni in o konfliktu na intimni, osebni ravni, ne o krvnem maščevanju, o katerem je tako veliko zmot.« FOTO: Jure Eržen/Delo



Kaj je odpuščanje?



In to pred občinstvom, seveda intimno, a z nekim konsenzom, da se vse dogaja pred publiko in tudi za njo.



Vseeno je pri poroki drugače, je veselje, muksnejo ja in za vedno in potem gredo pit. Tu pa ...

Prizor iz filma Odpuščanje



Če se vrneva k temu, kaj je odpuščanje ...

Film Odpuščanje pripoveduje zgodbo o poskusu sprave med dvema družinama v odmaknjenem albanskem visokogorju, kjer je bilo po večletnem sporu umorjeno 18-letno dekle. Čeprav je morilec – očetov bratranec – v zaporu, pa se dekletov oče spoprijema s pritiski tako tradicionalnega okolja kot sodobnega mediatorja iz prestolnice; morilčevi družini kot kristjan naj bi ne samo odpustil, temveč se z njo tudi spravil.Zdaj že napol pozabljen kanon, albanski plemenski zakon, ki je od družine žrtve zahteval ali maščevanje ali spravo, je samo ena plat filma; sočasno z glavnimi tokovi dveh zgodb se v ozadju izrisuje družbena opustošenost, ki jo za seboj pušča valjar ekonomske tranzicije.Ko sem film prvič gledala v začetku junija, premiero je zgodaj spomladi na online različici festivala imel na KPH:Dox, sem režiserki povedala, da bo prejemal eno nagrado za drugo. Takrat mi ni verjela, ker po vseh teh letih pripravljanja filma še ni bila imela stika z občinstvom, ni vedela, kaj ima.Iz 250 ur posnetega materiala sta z montažerjem Urošem Maksimovićem ustvarila samotno, a sila napeto atmosfero postzločina, sredi žalovanja in delnega kesanja samega. Iz teh elementov se navadno lahko sestavi odpuščanje. A v filmu Odpuščanje je polno nepredvidljivih situacij, vse do kraja ne izvemo, kaj sledi. Njegov resnični zaklad je, poleg tega, da v njem ni dokumentarističnega žurnalizma, natančna, potrpežljiva in vztrajna fotografija Latifa Hasollija, tudi njemu kakšno nagrado! Sicer pa jih je film to poletje prejel že celo kopico, na festivalih v Prizrenu, makedonskem MakeDox, v Tetovem, na sofijskem DocuMentalu in slovenskem DokuDoxu.Tudi sama sem mislila, da bom za raziskavo potrebovala leto dni, za snemanje leto dni in eno leto za postprodukcijo. Vendar produkcija takšnih kreativnih dokumentarcev običajno traja vsaj štiri do pet let. Pri tem je trajalo še nekoliko dlje, že da tak projekt sploh razviješ za prijavo na razpis, traja, kasneje tudi ker je bil produkcijsko zahteven, ne le vsebinsko. Marta Popivoda, ki je letos s Pokrajinami odpora zmagala v Sarajevu, je pripravo filma začela pred desetimi leti. Pritegnilo me je to, da lahko res poglobljeno raziskujem neko temo in da jo lahko prikažem tudi s človeške plati.Leta 2013 mi je profesor Martin Berishaj, ki se je antropološko ukvarjal s tradicionalno albansko družbo, rekel, da obstaja tema, ki je bila že neštetokrat obdelana, a nikoli pravilno – albanska krvna maščevanja. Lotila sem se raziskave in ga čez nekaj časa poklicala, rekoč: mislim, da vem, kaj ste s tem mislili. Zame je bila to zgodba o družbenem konfliktu na širši ravni, na ravni vrednostnih sistemov, ker je Albanija, podobno kot vse države nekdanje Jugoslavije, država v tranziciji. Sodobni uboji, ki jim ali ljudje ali mediji pravijo krvna maščevanja, imajo komaj kaj skupnega s preteklostjo. V Albaniji so bile v skoraj petdeset let trajajoči komunistični diktaturi Enverja Hoxhe tradicionalne oblike življenja brutalno zatrte – tako vera kot tudi krvna maščevanja, z ostrimi kaznimi. Hoxhi je prav tako uspelo v nečem, kar ni uspelo niti tujim zavojevalcem: s sistemom ovajanj je razbil družinsko oziroma plemensko povezanost, kar je imelo daljnosežne posledice – mimogrede, tudi v našem filmu družinski spor izvira iz tega časa.Po padcu režima je v drugi polovici 90. let sledil ekonomski kaos – zaradi ponzijevih ekonomskih shem se je zrušilo gospodarstvo in padla nova demokratična vlada. Albanija je bila na robu državljanske vojne. V takšnih družbenih okoliščinah nedelujoče države so začele oživljati stare vrednote, pa tudi vera, ki je zelo poudarjena v našem filmu – a brez kontinuitete, interpretirane na novo in po svoje. V primeru krvnih maščevanj se je oživila predvsem mentaliteta; moški je nekoč imel pravico in dolžnost maščevati se v primeru uboja ali v primeru resne izgube časti – ali pa sta se plemeni ritualno spravili. Vendar so bila pravila maščevanja tako ritualizirana in strogo predpisana, da se včasih ni bilo mogoče maščevati ne samo v isti, temveč tudi v več generacijah, in to znotraj manjših skupnosti. Ta pravila se danes ne upoštevajo več in jih niti v odmaknjenih predelih, in kjer se ljudje selijo drugam ter niso več majhna in zaprta skupnost, tudi ni več mogoče nadzorovati.Zanimalo me je od blizu pogledati kolizijo vrednostnih sistemov, ko se znova vzpostavita tako religija kot reinterpretirana tradicija, v razmerah nezaupanja v državo in tudi njen pravni sistem. Nekaj podobnega množicam Evropejcem, nezadovoljnim zaradi ekonomskih razmer in nezaupljivim do države, namreč ponuja evropski desni populizem: napihuje pomen nacionalnih religij, ob politikih se pojavljajo verski voditelji, ponuja svojo interpretacijo »tradicionalnih vrednot«, obuja slavne nacionalne preteklosti in skuša vračati patriarhat. Kot rešitev sodobnih problemov ponuja vero, tradicionalne družinske vrednote in mitologizirano narodno preteklost.Zato menim, da je Odpuščanje film o konfliktu med vrednostnimi sistemi na širši družbeni ravni in o konfliktu na intimni, osebni ravni, ne o krvnem maščevanju, o katerem je tako veliko zmot.Na začetku sva se o tej temi veliko pogovarjala prav z Martinom Berishajem, sploh ko sem bila še v fazi raziskave. On mi je tudi dal kontakt škofa Avgustinija, ki je eden od protagonistov v filmu. Med snemanjem je bil to direktor fotografije, Kosovar Latif Hasolli, s katerim sva začela snemati spomladi 2014, takrat še sama, tudi s svojimi sredstvi. V montaži pa komontažerka in montažer. Dejstva pa sem pogosto preverjala z Aleksandro Bogdani iz albanskega Birna, ki je preiskovalna novinarska mreža.Zgodba govori o dveh družinah, ki sta sosedi in sta si celo v sorodu, kjer v dolgotrajnem, večletnem konfliktu izgubi življenje osemnajstletna Gjyste – ustreljena je.Pojavijo se pritiski morilčevega brata in širše skupnosti, da bi njen oče dejanje odpustil in se z družino morilca, ki je sicer v zaporu, spravil. A odpustiti bi moral po starem albanskem običajnem pravu, kanonu. Med obema nato posreduje zgoraj omenjeni katoliški škof, Avgustini, ker se je oče po padcu komunizma oprijel vere, in »mediator« iz Tirane, Gjin Marku. Njega sem kontaktirala sama. V raziskavi so se mi namreč zdeli zanimivi nevladne organizacije in posamezniki, ki se zavzemajo za pajtimi, kot se temu reče v albanščini, za spravo po kanonu.Sprava po kanonu pomeni javno ritualno odpuščanje in po njej sta si sprti plemeni oz. sprti strani bližji kot krvno sorodstvo, ki pa zelo visoko kotira v albanski družbi. Morala je vsebovati tudi čustveno spravo, kajti v majhnih skupnostih, kjer se vsi poznajo, ni bilo enostavno živeti s takšnim sporom, napetost je bila prisotna vseskozi.Zgolj dejstvo, da je morilec tvojega otroka v zaporu, tudi v sodobnih družbah ne prinese s sabo niti čustvenega zadoščenja, še manj pa kakega odpuščanja in sprave; čustveno zadoščenje ali čustvena škoda žrtve ali svojcev tudi ni smisel kazenskega prava, lahko ga upošteva le pri določanju višine kazni. V zelo majhni skupnosti, kjer se stran žrtve in storilca vsak dan srečujeta, kjer morilčeva stran po možnosti uboj otroka v tvojih očeh še omalovažuje in kjer sta si celo v sorodu, torej gre za zelo intimen problem, pa se mora nekaj zgoditi – čustvena pomiritev, sicer bodo napetosti eskalirale same, ni potreben poseben zakon za to. Zato so se mi zdeli nekateri zahodni eksotizirajoči odzivi na film, češ, zakaj oče s tem, da je morilec v zaporu, v nasprotju z nami, zahodnjaki, ni zadovoljen, zakaj še nekaj hoče od njegovega brata in zakaj drugi od očeta še nekaj hočejo, zelo čudni.Zato sta bili po kanonu na voljo dve možnosti: prva je bila maščevanje po pravilih, vsi ostali pa lahko načeloma živijo normalno naprej, ali pa sprava, ki se je lahko začela leto dni po smrti, uboju, in to se mi zdi posebej zanimivo. Zakaj ravno eno leto? Tudi na Zahodu, v strokah, ki se ukvarjajo z žalovanjem, velja, da leto dni po izgubi bližnjega najbolj intenzivno žalujemo. Tudi pri spravi po kanonu je bilo premišljeno, da se leto dni ni odpiralo ran, ker so bila čustva premočna. Odpuščanja pa posameznik ni mogel prositi sam, ampak je bilo treba poslati posrednike.V primeru družine, ki je obravnavana v filmu, pa je stran žrtve, torej oče, katolik, ki s teološkimi argumenti zavrača kanon. Stran morilca je sicer tudi katoliška, v filmu jih vidimo skupaj v cerkvi, ampak hkrati kanon odločno zagovarja. To pa stvari zelo zaplete.Tudi če filma ne bi bilo, bi bil vključen, le da verjetno res ne v spravo. Čeprav ima največjo organizacijo za pajtimi oziroma spravo v Albaniji in nujno se mi je zdelo prikazati njihovo sodobno vlogo, kako zares delajo s temi primeri.Še preden sem ga kontaktirala, sem zasledila, da so ga dvakrat preganjali zaradi suma prodaje lažnih dokumentov, ki so jih Albanci prilagali prošnjam za azil v tujini in v katerih je pisal, da so v krvnem maščevanju. To je bil v Albaniji v letih 1990 in 2000, v teh dveh desetletjih, tudi posel: mediatorji so ustanavljali nevladne organizacije za spravo po kanonu, država pa jih je preganjala zaradi pisanja lažnih potrdil ljudem, ki so želeli emigrirati in so kot razlog navajali strah pred krvnim maščevanjem, o čemer so pisali tudi lokalni preiskovalni mediji, na primer Birn. Tudi zato so številke o primerih krvnega maščevanja prenapihnjene. Lokalni fikserji tudi kredibilne zahodne medije peljejo k njim; ti pa jim pokažejo svoj varen nabor primerov in svoje statistike, ki so nato navajane in povzemane še drugod.Za primere, ki mi jih je kazal Gjin, sem pridobila sodne dosjeje in pregledala medijska poročila, in stvari se enostavno niso ujemale s tem, kako so jih prikazali on in njegovi možje. Ne rečem, da ti ljudje niso v stiski, a spomnim se primera družine, za katero je nekaj zahodnih medijev poročalo, da so moški člani že vrsto let zaprti v hiši iz strahu pred krvnim maščevanjem po kanonu. Ko sva s snemalcem prišla do te družine, ni bilo doma ne starejših sinov ne očeta, samo mama z mlajšimi otroki. Prišli so kasneje, vsak posebej, oče hudo pijan. Težka družinska situacija, a vsekakor ne primer »pojava dolga leta doma zaprtih družin in otrok – zaradi albanskega krvnega maščevanja«, kot je bilo to v medijih predstavljeno. V vsakem primeru bi bilo težko spremljati Gjinov primer, ker je na vsak obisk šel po le enkrat do dvakrat. Tudi iz tega se je kasneje skušal izmakniti – da je že dvajsetkrat bil tam in še vedno nič. Ker sva tičala tam tako dolgo, že ni vedel več, kaj naj nama pokaže – in tako se je začela stranska zgodba o vmesni gradnji njegovega Templja pravice.Ja, s snemalcem Hasollijem sva skoraj leto in pol ločeno sledila družini in očetu v Lekbibaju, kamor sva prišla s škofom, ter Gjinu in njegovim dejavnostim – v pisarni, njegovim velikopoteznim srečanjem možakarjev, ki so se trepljali po ramenih, kdo je edini, ki lahko reši te primere ... Oče in Gjin pa dolgo nista bila nikakor povezana. V tem letu in pol je bil to pri predstavljanju zgodbe, na primer financerjem, problem: imam dva protagonista, ki se v filmu sploh ne srečata. Kakšna zgodba je to? Nisem pa mogla opustiti ne ene ne druge, obe, oče s škofom ter Gjin in njegove dejavnosti, sta mi bili pomembni.Bilo je naključje, da se je ena zgodba povezala z drugo. Gjin je po naključju izvedel, da snemava primer v Lekbibaju in da je vključen tudi škof, ter rekel: »O, škof Avgustini, mu bom jaz pomagal in pokazal, kako se to dela.« Verjetno iz ljubosumja – Gjin je menil, da snemam veliki evropski dokumentarec samo o njem. Nedolgo zatem pa je škof resno zbolel ..., več pa v filmu. Lahko bi Gjinu, ki je svoje primere »krvnega maščevanja« kazal tujim medijem, mimogrede namignila, »ali bi te slučajno zanimal ta«, a mi to nikoli ni prišlo na misel. Preprosto zato ne, ker je tu konflikt res obstajal, bil je resen, z resnimi posledicami, za vse. In da bi tega človeka, čigar početje se mi je na intimni ravni upiralo, podtaknila tej družini, da bi »dobila zgodbo«, mi sploh ni prišlo na pamet. Ostajajo neke etične meje.To ozadje s papirji in azili smo pozneje izpustili iz filma in je samo nakazano. Sam se je razkril, le da drugače, ko je v vlogi mediatorja vstopil v resničen spor.Oče mislim, da je videl, koliko je Gjin pravzaprav manipuliral z njim, šele ko sem družini v začetku tega leta pokazala film. Rekel je, da Gjin ni dober človek. Pjeter, brat Gjystinega morilca Frana, pa ima člansko kartico organizacije za spravo, ki je del Gjinove. Posnela sva celo njun pogovor, kjer Pjeter razlaga, pri koliko spravah je bil uspešen. Je pa Gjin uredil Franovim otrokom, ki so kasneje odpotovali v Francijo, spisal potrdila, da so v krvnem maščevanju. To nama je sam potrdil, celo snemanje v Franciji smo načrtovali. Gjin pa nama je proti koncu, ko je obupaval in se skušal iz primera izvleči, sam priznal, da teh sprav v resnici ne dela.S spravo so na Gezima zelo pritiskali in to vprašanje se mi je zdelo v filmu pomembno. Ni šlo za to, da je spletkaril maščevanje; zgolj ni mogel odpustiti na način, kakršnega so zahtevali od njega, oziroma sprejeti njihovih pogojev.S tem je bilo veliko dela. Direktor fotografije Latif Hasolli je sicer izredno nadarjen za simboliko ...To je bil edini posnetek, pri katerem sva imela možnost »popravnega izpita«. Prvič sva posnela podoben prizor slabo, ga zanalizirala, in ga drugič posnela bolje.Že v izhodišču sem imela zamisel, da bi bil film videti blizu igranemu, da ni tako imenovane dokumentarne kamere, a ne zato, da bo to »lepa fotografija«. Že ko sva začela spremljati Gjina, je vse delovalo kot umetni spektakel za občinstvo, obiski posrednikov, z izjemo škofa, so bili izredno teatralni, dokumentarna kamera pa bi tu ustvarjala tenzijo, ki je v resnici ni bilo. Med sprtima moškima pa ni bilo dosti čustvene odprtosti. Zato se mi je zdelo, da mora fotografija to odražati. Želela sem, da bi se gledalec med gledanjem včasih vprašal, ali je to, kar gleda, resnično ali ne. Česar ni bilo enostavno doseči, kajti najina dokumentarna metoda je bila povsem opazovalna, torej niti en prizor ni bil zrežiran v smislu usmerjanja protagonistov, niti subtilno. Pripravljala sva se na to, kaj bi se utegnilo zgoditi, a pogosteje se je kaj nepredvidljivega.Opazovalna metoda ne zato, ker mislim, da je to bolj sveta dokumentarna metoda od kakšne druge, temveč zato, ker smo snemali resničen konflikt. Ves čas sem se skušala postavljati v kožo obeh sprtih strani – kako bi se sama počutila, če bi nekdo prišel s kamero v mojo družino, v takšni situaciji, in zahteval, da se postavim tja in tja, da lahko posnamejo to in to. Obenem sem zelo močno čutila, da za družino predstavljava živ opomnik tega, kar se je zgodilo. Tam sva bila, ker je bila ubita njihova hči, sestra, nisva prišla snemat njihovega običajnega življenja. To smo vedeli vsi. In to situacijo preseči je bilo zelo težko. Pridobiti zaupanje in dostop je bil dolgotrajen proces, in mislim, da je pri tem odločila mama, Vera. Šele ko mi je ona zaupala, so se vrata v dom zares odprla. Bila sva sredi čustveno napete situacije in spomnim se, kako je Latif nekje sredi snemanja rekel, da zdaj razume, zakaj nikdar nihče ni posnel dokumentarca, v katerem bi bile prikazane vse vpletene strani. Zdelo se mu je nezaslišano, da sta nama družini dovolili, da sva bila prisotna tako rekoč ves čas – ker šlo je za vprašanje reševanja časti. Lahko dovolijo na začetku ali koncu, vmes ne.Niti ne. Latif Hasolli ima diplomo tudi iz montaže, ve, kaj v montaži pomenijo ure in ure neuporabnega gradiva, in že na začetku sva se zmenila, da bova posnela samo tisto, za kar sva bila prepričana, da je smiselno.Vsakič, ko sva prišla s snemanja, sva pregledala posnetke, vsaj dvakrat, enkrat za vsebino in drugič za vizualni pristop. Sproti sem ga tudi katalogizirala z vsemi vsebinskimi in tehničnimi podatki o posameznem dnevu snemanja, ker se nisem hotela vrniti v Ljubljano z milijon urami neurejenega materiala. Zaradi metode snemanja sva morala biti ves čas v pripravljenosti. Veliko sva delala na kameri in iskala ustrezen slog. A proces je bil dovolj dolgotrajen, da sva ga lahko razvila. A ta način snemanja je terjal od snemalca veliko naporov, včasih so to bili to celodnevni prizori, naslednji dan že naprej v Tirani, Lekbibaj pa je šest ur vožnje oddaljen iz Tirane. Sama pa sem snemala tudi zvok. Res fizično in psihično naporno, sploh v tako dolgem obdobju. Prvi dve leti sva odhajala na snemanja v Albanijo, nato pa sva se tja za skoraj dve leti preselila.Ja in ne. Ne v smislu, da je bilo že med snemanjem elementom zgodbe posvečenega toliko dela, da nismo v montaži začeli ugotavljati, kaj bi sploh radi povedali. In ja, ker je bila zgodba montažno tako kompleksna: kompleksna zgodba, kompleksno ozadje, ki ga je treba napraviti sledljivega, a ne poneumiti, in še kompleksni liki – celo trije oziroma štirje moški liki in še en bistven ženski, ki skoraj nikjer ne povedo naravnost, kaj hočejo, vse je v kodiranem jeziku.Češka montažerka Mariana Kozáková je opravila zelo zahtevno in tudi nehvaležno in izčrpavajoče delo. Več kot pol leta sva vsak dan poln delovnik izbirali in grobo montirali izbor snemalnih dni in prizorov, za katere se mi je zdelo, da pridejo v poštev. Iz skupaj okrog 230 ur gradiva je nastal približno peturni izbor grobo zmontiranih prizorov in poskusi, kako to sestaviti. Za Mariano je kot montažer prišel Uroš Maksimović in pregledal ta izbor in z njim sva nato razmeroma hitro postavila film od začetka do konca. Takoj je predlagal ustrezen montažni pristop. Sama sem morda v tem dolgem procesu postala tudi zelo obremenjena z različnimi odzivi in se proti koncu dela z Mariano začela preveč usmerjati v pojasnjevanje, da bomo ja vse razumeli. Pa se je nato samo še manj. Ko je prišel Uroš, s katerim sva imela odlično sodelovanje, je takoj rekel prav to, kar je bil moj občutek od vsega začetka: »To je absurd! Že samo to – Komite za spravo! Komite! Tega ne moreš pojasnjevati. To lahko samo pokažeš«! Strinjala sva se, da je bolje, da ima film včasih občutek Alice v čudežni deželi, kot sem enkrat komentirala tudi Hasolliju med snemanjem.Od samega začetka snemanja moja pozornost ni bila usmerjena v to, ali se bo sprava zgodila ali ne. Ta spor je bil globok in resen. Preglobok. Pač pa da je to zgodba o tem, kaj je v ozadju vsake od vpletenih strani, kako in zakaj to rešujejo. In kaj se v tem procesu zgodi z dekletom, zaradi katerega so pravzaprav sploh vsi tu. Rašomon, kjer ima vsak svojo zgodbo o tem, na kakšen način je bila Gjyste ubita, zakaj se je to zgodilo in kako – in zakaj – zdaj to rešiti. Anatomija spora.O tem sem veliko razmišljala med snemanjem, kajti od Gezima se je odpuščanje zahtevalo predvsem zato, ker je šlo za čast družine. Z odlaganjem odpuščanja pa je navsezadnje imel tudi neko moč nad morilčevo družino. V filmu pa pokažemo, zakaj je bilo to za očeta težko – tudi zato, ker druga stran ne prizna zares krivde za uboj hčerke. Gre za dva koncepta odpuščanja, eden je ta, ki ga predvideva kanon, kjer obstaja skupnostni pritisk in tudi potreba po emocionalni razrešitvi ...To je zato, ker ta spor vpliva na celotno skupnost. Saj se tudi ritual poroke, na primer, odvija pred občinstvom, zato da vsi vemo ...Vsaj matičar in priči morajo biti zraven, ne velja, če si doma rečeta »za vedno«. V majhni, tradicionalni albanski skupnosti so vsi nosili del odgovornosti in posledice, drugačno je tudi pojmovanje družine, zato mora po starem albanskem zakoniku ta biti tudi del njegove razrešitve. Moderna imitacija tega rituala je izjemno ponesrečena in film problematizira tudi čustveno razrešitev. V Københavnu, kjer smo imeli na festivalu CPH:DOX premiero, mi je selektor Mads Mikkelsen [ne tisti Mads Mikkelsen], rekel, da gre pri Odpuščanju za nekakšen patriarhalni šah med njimi, gorsko kavbojko, kjer vsak brani svoj ego, čeprav so pod vsem tem čustva, o katerih nihče ne spregovori.Razen edini ženski lik v filmu, ki končno to naslovi, kar je, kot sem ugotovila pri dosedanjih odzivih, za gledalce zelo odrešujoče. Da nekdo končno naslovi emocije, ki jih moški ne morejo artikulirati, ker je to patriarhalna družba. Moški se v njej skrivajo. Oče se skriva za verskimi argumenti. Takoj ko pridejo k njemu z argumenti kanona, začne citirati biblijo. Druga stran se sklicuje samo na kanon, mediator pa poskuša navigirati med obema, v enem okolju poudarja eno stvar, v drugem drugo. Zanimiv lik, v tej moderni situaciji poskuša oživiti neko slavno preteklost, ki več ne obstaja, in se predstavlja kot veliki reševalec tradicije.Odpuščanje, kot ga pogosteje razumemo danes, je v smislu »let go«, od-pustiti. Z osebo, ki tega, da ti je na primer povzročila resno škodo in te prizadela, ne prizna, se po mojem nikoli ne moreš spravljivo objemati. Lahko pa od nje enostavno nehaš zahtevati, da ti škodo prizna, ker z vsakim njenim zanikanjem zgolj poglabljaš rano in zamero. Ne da kar pozabiš, a se s tem zbotaš v sebi, prekineš odnos in se usmeriš v svoje življenje. To me je med snemanjem nagovarjalo tudi na neki intimni ravni. Velike krivice je težko požreti, ampak včasih jih moraš, sicer požro tebe. Lahko pa sem se vseeno vživela v Gezima, ki ne more in ne more nehati zahtevati od Frana in njegove družine, da se pokesajo točno na način, kot to pričakuje on. To so sosedje in bližina nenehno sproža nove konflikte ravno zato, ker ne ena ne druga stran ne priznata stališč druge strani.Film ob koncu vseeno nakaže to sodobnejšo obliko odpuščanja, kjer preteklost pustiš v preteklosti, usmeriš se na to, kar imaš zdaj, nase in na svoje življenje. V njegovem primeru na družino in ženo, ki so bili ves ta čas odrinjeni v ozadje. Zanimiv se mi je zdel komentar ene od gledalk, da je prava zmagovalka tega filma Gjystina mama Vera. V filmu sta prikazana oba poskusa razumevanja in odpuščanja – ne nazadnje gre za univerzalno človeško temo, saj to ni film o krvnem maščevanju, temveč o sporu, na osebni in družbeni ravni, ter o težki poti poskusa sprave in s tem odpuščanja.