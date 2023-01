Odstop karizmatične, izgorele predsednice

V nadaljevanju preberite:

V pisarni predsednice novozelandske vlade je bila 1911 dni. Pet let in tri mesece. Potem je stopila pred mikrofone in presenetila s sporočilom, da odstopa. Da ne zmore več. Da je izgorela. »Ne odhajam, ker bi verjela, da ne moremo zmagati na volitvah. Odhajam, ker verjamem, da lahko zmagamo. In tudi bomo zmagali. Za ta izziv pa potrebujemo svežih moči,« je Jacinda Ardern povedala ob napovedi slovesa. Čeprav je stara 42 let, za seboj pušča zgovodinski pečat.