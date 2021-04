Otopelost in avtoritarizem

V nadaljevanju preberite:

Ko sem te dni padala v otopelost, sem naenkrat ugotovila, da se je vse več ljudi popolnoma odklopilo od vseh informacij. Nekateri ne morejo več brati ali poslušati o pandemiji, drugi si zatiskajo oči in ušesa pred grozljivo domačo politično situacijo, tretji pa so se nehali ukvarjati tako s pandemijo kot z raznovrstnimi domačimi in tujimi političnimi peripetijami.

Kako ob vsem tem iti naprej? Po zmagi Donalda Trumpa na volitvah 2016 je poljski novinar Martin Mycielski začel na twitterju objavljati nasvete, kako preživeti v avtoritarnem režimu, in jih podpisoval: »Z ljubeznijo, vaši vzhodnoevropski prijatelji.«