Padcu komunizma je sledila svoboda z napako

Na seznamih najboljših knjig letošnjega leta je težko spregledati avtobiografsko delo Free: Coming of Age at the End of History, v katerem Lea Ypi podoživlja svoje odraščanje v Albaniji v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, skozi zgodbo svoje družine analizira posledice sprememb, ki jih je prineslo obdobje tranzicije, in se sprašuje o tem, kaj pravzaprav pomeni biti svoboden.

Profesorica politične teorije na London School of Economics and Political Sciences je v intervjuju za Sobotno prilogo spregovorila o svoji knjižni uspešnici, o krizi identitete, ki jo je doživela ob koncu socializma, in o tem, zakaj ni nujno, da skupna preteklost vzhodnoevropskih držav tudi v prihodnosti ostane zgolj vir travm.