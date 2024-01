Pesnica, županja, nogometna navijačica, karateistka

V članku lahko preberete:

Ko je stopila za govornico na odru Narodne galerije, na katerem jo je odgovorni urednik Dela Bojan Budja ravno razglasil za Delovo osebnost leta, je začela obotavljivo. Skromno. »Hvala Koroški, hvala Črni, za njiju mi bije srce.« In nekajkrat se je zahvalila vsem, ki so ji ob nominaciji za Delovo osebnost leta namenili podporo. Potem pa je citirala hčer, ki da ji je rekla: »Povej, t'k, ku je ... In k'k je?« Obotavljivosti je bilo konec. Romana Lesjak, županja Črne na Koroškem, kraja, ki bi se avgusta lani lahko imenoval tudi Črna pod vodo, Črna pod Mežo, je dobila zalet. Pripovedovala je – t'k ku je. In k'k bi moralo biti. »Izbrati človečnost, izbrati dobroto, izbrati solidarnost – to bi moralo biti v mislih vsakega Slovenca, vsakega državljana. Samo na tak način smo lahko močni in lahko vsi zmagamo.«