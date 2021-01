Po Trumpu, po brexitu, po kanclerki

Armin Laschet je na mednarodni sceni obskuren voditelj, vendar je postal favorit za prihodnjega nemškega kanclerja. FOTO: Odd Andersen

Kaj se je spremenilo

Geopolitična tekma

V ameriški politiki do Kitajske bo več kontinuitete, kot je morda kdo pričakoval. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Merkelizem

Kontinuiteta

Dezintegracija

Zdajšnji politični trenutek je pravi za Nicolo Sturgeon, podpora škotski neodvisnosti je 56-odstotna. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Trumpovo odhajanje je prekrilo vse dogajanje, v ozadju je ostala predaja oblasti v Nemčiji, kjer se je začelo veliko volilno leto. Minuli teden je najmočnejša politična stranka v največji in najbogatejši članici Evropske unije dobila novega voditelja.je na mednarodni sceni obskuren voditelj, vendar je postal favorit za prihodnjega nemškega kanclerja. Septembra bodo volitve v bundestag in pred tem niz regionalnih volitev. Politična krajina Nemčije se bo z odhodomspremenila, v evropski politiki bo nastal vakuum.Januarski napad na kongres, ki je bil neizogibno nadaljevanje štiriletne Trumpove vladavine, je preoblikoval pogled na Združene države. Čeprav ostajajo najmočnejša država, svet zaznava njeno šibkost, ki ima tudi geopolitične posledice. Olajšanje ob prihodu demokratase umika spoznanju, da Amerika ni več tisto, kar je bila.Inavguracija v Washingtonu, ki sta jo gledala Amerika in svet, je ključni del vélikega ceremoniala, Bidnov govor, poln pozivov k enotnosti, je zvenel kot dostojanstvena pridiga. Olajšanje ob njegovem ustoličenju in sporočilo, da je »demokracija prevladala«, pa ne moreta prekriti dvomov o disfunkcionalnosti države, o tem, koliko ji je še mogoče zaupati.Njen politični sistem ni tako trden, kot se je zdelo, politične institucije so oslabljene, ZDA so izgubile verodostojnost, pošla je ameriška mehka moč. Prevladalo je prepričanje, da bo v prihodnjem desetletju postala najmočnejša država Kitajska, od pravkar začetega mandata novega predsednika ni veliko pričakovati. Zasenčili ga bodo državljanski nemiri, oborožene vstaje belih nacionalistov, v intervjuju za Spiegel pravi ekonomist Nouriel Roubini. Že lani poleti je komentiral, da bo Trump izgubil volitve in pozval svoje privržence k orožju.Kljub spremembam, ki jih gledamo, se v mednarodnih odnosih lani ni veliko spremenilo. Preteklo leto je zaznamoval virus, revolucioniral je življenja nas vseh, a ni spremenil hierarhije velikih sil, ugotavlja italijanska revija za geopolitiko Limes. Samo geopolitična razmerja oziroma odnosi med največjimi akterji v svetu so se zbistrili, izkristalizirali.Spopad med Kitajsko in Združenimi državami Amerike je postal odkrit. Velika Britanija je zapustila Evropsko unijo, lepilo, ki drži skupaj Združeno kraljestvo, se raztaplja. Nemčija je utrdila vodilni položaj v Evropi, o vseh velikih vprašanjih, od reševalnega svežnja do lockdowna, je odločila kanclerka. Leto 2021 bo zanimivo, in to ne samo zaradi novega ameriškega predsednika.Spremenil pa se je evropski pogled na državo onstran Atlantika. Evropski think-tank ECFR (European Council on Foreign Relations) je te dni objavil rezultate raziskave, v kateri je sodelovalo 15 tisoč ljudi in ki kaže, kako Evropejci vidijo Bidnovo Ameriko. V vseh enajstih vključenih državah – Nemčija, Francija, Italija, Velika Britanija, Španija, Poljska, Nizozemska, Danska, Švedska, Portugalska, Madžarska – je večina zadovoljna z zmago demokratskega predsednika. A to je edino pozitivno sporočilo. Evropejci ne verjamejo, da zamenjava v Beli hiši pomeni, da bodo Združene države z novim voditeljem spet vodilna globalna sila.Raziskava kaže, da so skeptični do delovanja ameriškega političnega sistema, večina jih meni, da je poškodovan, o tem ni veliko razlik med državami, izjemi sta Poljska in Madžarska. Dvomijo tudi, da se je na ZDA še mogoče zanesti in da bi jih branile, dve tretjini vprašanih je odgovorilo, da bi morala EU razviti lastne obrambne zmogljivosti; o tem so prepričani tako Poljaki kot Britanci, ki niti niso več del Unije. Evropejci bolj kot ameriškega cenijo evropski sistem, pomembnejšega partnerja prepoznavajo v Berlinu kakor v Washingtonu.Večina verjame, da bo v prihodnji dekadi postala najmočnejša Kitajska, pri čemer si želijo, da bi njihova država v konfliktu med velesilama ostala nevtralna. Evropski pogled na ameriško krizo, potem ko so gledali, kako upravljajo pandemijo in kako polarizirana je ameriška družba, je črnogled. Raziskava je bila opravljena pred šestojanuarskim napadom na kongres, zdaj bi bili rezultati še bolj porazni.Zadnji dan odhajajoče administracije se je zgodilo nekaj pomenljivega: državni sekretarje Kitajsko obtožil »genocida« v Xinjiangu, samo nekaj ur zatem je njegov naslednikponovil isto. Obtožba je težka in pomeni precej več kot samo besedno zaostrovanje. Očitno bo v politiki do Kitajske več kontinuitete, kot je morda kdo pričakoval. Evropska unija se bo znašla pred izbiro, ali naj se pridruži protikitajski koaliciji, ki jo spodbuja Washington, ali ostane ob strani.Svetovna pozornost je usmerjena v najpomembnejšo geopolitično tekmo 21. stoletja, konflikt med Združenimi državami in Kitajsko. Za slednjo se je leto začelo porazno, virus, ki so mu kitajske oblasti dopustile, da se je iz Wuhana razširil po svetu, je povzročil pandemijo, zaradi katere je umrlo dva milijona ljudi – nazadnje se je izkazalo, da je kriza Kitajski koristila. Obvladala je virus in utrdila globalni položaj.Med Trumpovim mandatom se je ameriško-kitajski spopad zaostril v trgovinsko, tehnološko in investicijsko vojno. V času pandemijeni mogel ne obvladati ne uveljaviti svoje razlage o izvoru in širitvi virusa, pokazalo se je, kako šibka je mehka moč azijske sile. Hkrati se ni bilo več mogoče pretvarjati, da Kitajska ni velesila. Tudi pod novim predsednikom se bodo Združene države ukvarjale z njenim zamejevanjem, Joe Biden je napovedal, da računa predvsem na evropsko-ameriško partnerstvo. Vprašljivo je, kako bo s tem, Evropska unija je pravkar sklenila kontroverzni sporazum s Kitajsko.Obsežni dogovor o investicijah mnogi v EU ocenjujejo kot napako, ki ni samo ekonomska, temveč tudi politična. Koncesije, v katere je v pogajanjih privolil Peking, so plitke, sporazum je velik strateški uspeh Kitajske. Ni še podpisan in ostaja na ravni političnega dogovora, nasprotuje mu predvsem evropski parlament.Težko je prezreti naglico, s katero je bil sklenjen, in to v zadnjih decembrskih dneh: med nemškim predsedovanjem EU in tranzicijo ameriške oblasti, samo tri tedne, preden se je Biden vselil v Belo hišo. Mudilo se je zlasti Nemčiji. Je najpomembnejša evropska gospodarska in politična partnerica Kitajske, največja vlagateljica na tamkajšnjem trgu, pobudnica sporazuma je bila kanclerka Merklova. Mentaliteta Nemčije je ekonomistična, vse podreja gospodarskim interesom, središčno politično vlogo v Uniji je dosegla zaradi svoje ekonomske moči. Z brexitom oziroma odhodom Velike Britanije nastajajo v strukturi evropskega gospodarstva spremembe in Nemčija bo naredila vse, da bo obdržala tisto, kar je zanjo vitalnega pomena – zaščitila svojo industrijo, preprečila lastno deindustrializacijo, piše Limes.Evropsko-kitajski dogovor pušča mnoge dileme: o sodelovanju z avtoritarno državo, ki ima prednost pred vrednotami, na katere prisega Evropa, in o izgubi ključnega vzvoda za vplivanje na azijsko silo. Evropsko-ameriško zavezništvo zapleta tudi, kot kaže zgoraj omenjena raziskava, nasprotovanje javnosti protikitajski koaliciji.V največji geopolitični partiji naše dobe, ki jo predstavljajo kitajsko-ameriški odnosi, je vprašanje, ali bo predsedniku Bidnu uspelo utrditi transatlantsko zavezništvo proti Kitajski, bodo Združene države in Evropska unija lahko oblikovale skupno stališče do Pekinga, kako bo z zaostrovanjem pritiskov na Kitajsko pri problematiki človekovih pravic v Xinjiangu ali Hongkongu in ali ne bodo na koncu prevladali veliki kapitalski interesi.V obdobju, ki prihaja, bo na številnih področjih transatlantsko sodelovanje kljub vsemu lažje. Tako kot doslej in že v času Obamove administracije pa bo ameriški pogled usmerjen predvsem proti Pacifiku, Trump je dokončno preoblikoval odnose s Kitajsko v osrednjo os ameriške politike. Evropska unija bo morala razviti svojo zunanjo politiko.Na stari celini je vseobvladujoča Nemčija, lani protagonistka vseh velikih vprašanj Evropske unije: božičnega lockdowna, julijskega sporazuma o reševalnem skladu po pandemiji, decembrske odprave blokade Madžarske in Poljske, pospešitve pogajanj med Unijo in Kitajsko o investicijah, neodločitve glede Huaweia, agende evropske komisije proti monopolu ameriških digitalnih platform, od Facebooka in Googla do Amazona in Microsofta.Z vsemi temi odločitvami je Nemčija, pogosto skrita za institucijami EU, utrjevala svojo vlogo in vpliv v Evropi. Kot gospodarsko najmočnejša članica je središčnost v integraciji že zdavnaj dosegla z močjo svoje industrijske proizvodnje in postala glavna akterka v Uniji. V preteklem letu je vlogo konsolidirala. Potem ko je Angela Merkel dolgo nasprotovala evropskim obveznicam, se je spomladi o tem uskladila s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in poleti izpogajala reševalni sklad, naposled ga je reševala, tudi za ceno vladavine prava. Kanclerka, ki odhaja, letošnjo jesen naj bi se politično upokojila, je še vedno najvplivnejša in edina voditeljica na stari celini.Vstopili smo v leto, ki prinaša konec njene politične kariere. Septembra bodo v Nemčiji parlamentarne volitve, večkrat je ponovila, da se ne bo potegovala za vnovični, peti mandat, že ob četrtem je vidno oklevala. Na položaju je bila dolgo, verjetno predolgo, praznina po njenem odhodu bo zato toliko večja, težko jo bo zapolniti. Toda treba se je spomniti, kako neizkušena, neformirana, podcenjena in nekarizmatična je bila pred petnajstimi leti, ko je zasedla kanclersko mesto.Celo v njeni lastni stranki se je je držal vzdevek »das Mädchen«, deklica. Ko je postala voditeljica krščanske demokracije, so jo imeli za začasno rešitev, vendar je CDU vodila osemnajst let, dokler ni leta 2018 izbrala naslednice, neuspešne Annegret Kramp-Karrenbauer. Brez glamuroznosti, njeni največji aduti so bili protestantska zadržanost, umirjenost in hladna ekspertiza, je sčasoma postala »die Mutti«, mati.Kljub številnim napakam je obveljala za eno najuspešnejših političark te dobe. Čeprav je vztrajala pri varčevalnem diktatu in lomljenju hrbtenice zadolženi Grčiji, s čimer je dvojica Merklova-Schäuble dala prednost nemškim interesom pred evropsko solidarnostjo. In čeprav je pripomogla in dopustila, da je Viktor Orbán sredi Evrope ustvaril avtoritarno državo. Kdor koli že jo bo zamenjal, se bo težko znašel v njenih velikih čevljih.Angela Merkel je v poldrugem desetletju politično preživela na ducate svetovnih voditeljev. Na Otoku se je zamenjalo pet britanskih premierov, od Blaira, Browna in Camerona do Mayeve in Johnsona, v Franciji štirje predsedniki, od Chiraca do Macrona, v Italiji sedem šefov vlade, na Japonskem se jih je zvrstilo osem. Pravkar zapriseženi predsednik Joe Biden je četrti stanovalec Bele hiše, s katerim bo sodelovala prihodnjih devet mesecev.Pretekli konec tedna je postal njen naslednik 59-letni Armin Laschet. Novi predsednik največje nemške stranke, Krščansko demokratske unije, CDU, je priljubljeni ministrski predsednik Severnega Porenja - Vestfalije, najštevilčnejše zvezne dežele. Velja za neposrednega dediča merkelizma, med vsemi kandidati ji je najbliže, sama mu je dala tiho podporo, sledil bo njenim stopinjam. Izvolitev pomeni ohranitev kanclerkine smeri in gladko tranzicijo po njenem odhodu. Opisujejo ga kot ekvilibrista, politika, ki ne hiti, raje čaka, podobno kot ona daje prednost pogajanjem, sodelovanju, kompromisom.Zmaga je bila presenetljiva, porazil je prominentnega konservativca, korporacijskega pravnika, Laschet je prepričal z obljubo kontinuitete in sredinske, zmerne smeri predhodnice. »Varna izbira«, je o njem zapisal FAZ. Zdaj je na najboljši poti, da postane prihodnji kancler.Pa vendar je pot do kanclerstva dolga. Njegova tekmeca sta zdravstveni minister Jens Spahn, zaradi medijske navzočnosti med pandemijo celo bolj priljubljen od kanclerke, in predvsem ambicioznipopularni voditelj Bavarske in predsednik CSU, sestrske Krščansko socialne unije. Laschetu kot kanclerskemu kandidatu javnomnenjske ankete niso naklonjene. Pridobiti bo moral tudi razočarane volivce Merza, ki izrazito polarizira in je pobiral precej bolj desne glasove. Velik preizkus bodo regionalne volitve marca v Porenju - Pfalškem in Badnu - Württembergu, njegova jesenska kandidatura bo odvisna od tega, kako se bo odrezal spomladi. Največ spraševanja je o tem, ali bo stranka lahko obdržala svoj status in glasove tudi brez Merklove.Krščanska demokracija je tačas vodilna stranka, večina nemških povojnih kanclerjev je prišla iz njenih vrst, s Helmutom Kohlom vred. Drugouvrščeni so zeleni, ti ne zavračajo več možnosti vstopa v koalicijo s konservativno CDU. Postali so moderna alternativa opešani socialdemokraciji in potencialna vladna partnerica po septembrskih parlamentarnih volitvah.Voditelja zelenih sta Robert Habech, že dlje velja za popularno kanclersko ime, in štiridesetletna Annalena Baerbock, Die Zeit jo omenja kot eno najbolj talentiranih političark njene generacije. Tvorita moderen, dopadljiv in prodoren par, sta dinamična politična akterja. Ko sta pred tremi leti prevzela stranko, sta jo nemudoma potisnila precej bliže oblasti. Nič več ni nezamisljivo, da bi v kanclersko palačo vstopila Baerbockova. Z izdelanimi stališči do kratenja človekovih pravic na Kitajskem in ne samo z obvladovanjem problematike podnebnih sprememb se kažejo zeleni kot bolj smiselna prihodnja vladna kombinacija.Negotovo je, kakšno leto je pred Združenim kraljestvom. Velika Britanija je naposled zapustila Evropsko unijo, premierje moral odstopiti od brexita brez dogovora, dosežen je bil sporazum o prihodnjih ekonomskih odnosih med Otokom in celino. Cena odhoda je finančno izračunljiva, na geopolitični račun bo treba počakati. Vprašanje je, kdo verjame, da bosta Škotska in Severna Irska čez deset, dvajset let še vedno del Združenega kraljestva.Brexit je spremenil igro, predvsem glede škotske neodvisnosti, a ne samo te. Okrepil je zgodovinska trenja, ta so v večstoletnem partnerstvu, ki je ustvarilo britanski imperij in bílo dve svetovni vojni, vedno obstajala. Na Severnem Irskem so v poznih šestdesetih letih konflikti, predvsem med protestantskimi unionisti na eni in katoliškimi nacionalisti na drugi strani, tako imenovane »Težave« (Troubles), terjali več tisoč življenj. Na Škotskem in v Walesu so bila nacionalistična prizadevanja bolj miroljubna.Zdajšnji politični trenutek je pravi za, večinsko javno mnenje podpira odhod iz več kot tristoletne unije, podpora škotski neodvisnosti je 56-odstotna, premierka je bolj kot kdaj prej prepričana o samostojnosti. Škotska letos izbira nov regionalni parlament, volitve bodo maja in nacionalni stranki se obeta gladka zmaga. Če bo dobila prepričljiv mandat in veliko večino, ji bo Johnson težko odrekel referendum; politika v Edinburghu je pravno odvisna od Londona in sama ne more razpisati referenduma. Tik pred koncem leta je odmevala premierkina izjava, da se »Škotska želi vrniti v Evropsko unijo kot neodvisna država«.Njeni prebivalci so bili ob referendumu o brexitu leta 2016 večinsko naklonjeni Evropski uniji, vendar prisiljeni v odhod iz povezave. To je obudilo razprave o ponovnem glasovanju o neodvisnosti. Škotsko stremljenje po samostojnosti in evropsko stremljenje sta se povezali.Pred šestimi leti so Škoti glasovali za obstanek v Združenem kraljestvu, zdaj zaporedne javnomnenjske ankete nakazujejo drugačen izid. Britanski konservativni ministrski predsednik, ki ga bega možnost ponovnega glasovanja, razlaga, da je referendum leta 2014 vprašanje uredil »za eno generacijo« – ponavlja govorico, s katero je po takratnem glasovanju pohitel premier David Cameron. Čeprav je Škotska tedaj zavrnila samostojnost, se je na neki način, podobno kot Kataloniji, že zgodila fragmentacija identitete. Kakih 1,6 milijona Škotov, ki so podprli neodvisnost, je povedalo, da »sanje ne bodo nikoli umrle« oziroma da ne bo mogoče ohraniti statusa quo. To so okoliščine, ki so jih že pred leti označevali za neverendum, nikoli končani referendum. Pojem je pred četrt stoletja izumil kanadski pisec Josh Freed v kontekstu Quebeca in pomeni niz ponovljenih referendumov o istem vprašanju, dokler ne prideš do želenega izida.Osamosvojitveno hotenje ni minilo, poleg brexita in koronavirusa k temu prispeva sam Johnson, ki je do Škotske sovražen. Pred kratkim je izjavil, da je bila devolucija – leta 1999 uvedena avtonomija za Škotsko, Wales in Severno Irsko – polomija in ena največjih napak Tonyja Blaira. Ne vemo, ali bo premierka Nicola Sturgeon dobila pooblastilo za izvedbo novega referenduma in kako bodo stvari potekale naprej, če dovoljenja ne bo. V bližnji prihodnosti lahko veto Westminstra prevlada, dolgoročno se zadeve ne bodo pomirile, prej ali slej se bo zgodil referendum. Severnoirska zgodba je precej drugačna, vendar tudi nanjo vpliva brexit.Morebitni odhod Škotske in konec Združenega kraljestva ne odpira samo vprašanj ekonomskih posledic samostojnega življenja Škotske ter njenega članstva v Evropski uniji. Odpira predvsem problem britanske vloge v svetu – kar je tema, večja od brexita. ●