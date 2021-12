Pod kopreno pandemije

V kolumni preberite:

Težko je gledati z optimizmom na leto, ki prihaja, težko si je predstavljati, kaj prihaja, čas je bolj negotov, kot je bil. Ljudje si želijo vrnitve v »normalnost«, vendar je virus spremenil preveč stvari, zarezal v posameznike, države, mednarodne odnose. Pandemija covida-19 vstopa v tretje leto, pojavljajo se vedno nove mutacije virusa, cepivo je neenakomerno razdeljeno in dostopno predvsem razvitemu svetu.

Letos so svoj pohod na celini začeli anticepilci. QR-koda o cepljenju je razdelila države in državljane, protesti so se razširili po italijanskih, avstrijskih, hrvaških, nemških, nizozemskih, francoskih mestih in tudi pri nas, povsod je prostor za teorije zarote. Razmere koristijo skrajni desnici, venomer skeptični do znanstvenih dognanj. Zdravje je postalo spolitizirana tema.