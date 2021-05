Politični pristop ne bo povečal varnosti omrežja v Sloveniji

Odpri galerijo

Politični pristop h kibernetični varnosti pa ne bo povečal varnosti omrežja v Sloveniji, ampak lahko škoduje gospodarstvu, moti trg in zmanjšuje kakovost omrežja. Potencialna zamenjava sedanje strojne in programske opreme bo dolgotrajna in draga. Stroške bo kril končni uporabnik. FOTO: arhiv podjetja