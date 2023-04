Potrošniki lahko proizvajalce prisilijo k bolj trajnostnemu ravnanju

V nadaljevanju preberite:

Črtno kodo sta leta 1949 izumila Norman Joseph Woodland in Bernard Silver. Ameriška izumitelja sta želela razviti sistem za avtomatizacijo blagajniških postopkov. Woodland in Silver sta prepoznala tudi potrebo po hitrejšem in učinkovitejšem načinu sledenja izdelkom v dobavni verigi. Njuna prvotna ideja je bila, da bi za predstavitev informacij o izdelkih uporabila vzorce pik in črt, podobnih morsejevi abecedi. Vendar sta hitro spoznala, da bi bila ta metoda preveč zapletena za branje in se je ne bi dalo enostavno avtomatizirati. Nato sta poskusila s krožnim simbolom, imenovan bullseye, ki bi ga bilo mogoče skenirati z vsake smeri. Vendar se je tudi ta izkazal za nepraktičnega.

Nazadnje se jima je porodila ideja o vrstah vzporednih črt različnih širin. Ta sistem je bil enostaven za branje in s pomočjo skenerja enostaven za avtomatizacijo. Postal je osnova za sodobne črtne kode. Preprost izum, ki ima še danes velik vpliv.