Prekarnost je genetski zapis kapitalizma

Pandemija je pretrgala mobilnost delovne sile in običajne delovne procese, negotovost zaposlovanja in plačila je postala prevladujoča oblika dela. Ves trg dela in vse ekonomske dejavnosti so zaradi pandemije dobili domala univerzalni prekarni značaj, nekdanja izjema je v izjemnih okoliščinah postala sistemska rešitev.