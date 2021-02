Priznajmo si kdaj, da smo boljši od drugih

V nadaljevanju preberite:

Milan Dubravac je novi predsednik CTIF, mednarodne organizacije gasilskih in reševalnih služb. Njegov položaj je znak, da je slovensko gasilstvo postalo nekaj vredno tudi v svetovnem, ne le domačem merilu. »V zadnjih tridesetih letih smo z resnim pristopom in vlaganji postali popolnoma enakovredni kolegom po Evropi in svetu,« je povedal. V intervjuju tudi o tem, kaj bi bilo v tem trenutku treba narediti za izboljšanje statusa predvsem prostovoljnih gasilcev, koliko državo stane prostovoljni in koliko poklicni gasilec, kako se je izrodil sistem prvih posredovalcev in ali bi bilo bolje, da bi imele enote zaščite in reševanja svoje ministrstvo.