Psihopatologija ameriških identitet

Kaj se je zgodilo z ameriškim talilnim loncem? Župani, ki so dovolili neomejene demonstracije, so dobili kriminal in kaos, mnogi pa ZDA vidijo tudi sredi velikega gibanja za državljanske in ženske pravice in varstvo okolja. Demokratski predsednik Joe Biden v prihodnjem desetletju napoveduje več sprememb kot v minulih petdesetih letih. Maja je diplomantom Coast Guard Academy govoril o zgodovinski priložnosti. Če jo bodo zagrabili, bo Amerika po njegovem mnenju – in z njo ves svet – priča spremembam brez primere, ki bodo privedle do večje sreče in blaginje.