Putin in pet predsednikov

Nedavni vrh v Ženevi, v imenitni vili La Grange, je ironično spominjal na prvo vrhunsko srečanje med Ronaldom Reaganom in Mihailom Gorbačovom v Ženevi novembra 1985. Tudi takratni vrh v vili Fleur d’Eau ni prinesel kakšnih velikih rezultatov, a je kljub temu poskrbel za premike. Takratna Sovjetska zveza se je, spodbujena z glasnostjo in perestrojko, začela približevati demokratičnim vrednotam. Zdaj se dogajajo popolnoma nasprotni procesi. Politolog Aleksander Baunov zato pravi, da se s tokratnim vrhom končuje gorbačovsko-jelcinska etapa razvoja Rusije. Putin je v Ženevo res pripeljal novo Rusijo, ki se odvrača od demokracije in vzpostavlja avtoritarni režim.