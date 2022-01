Putinova ruleta

V nadaljevanjnu preberite:

Kot da ni dovolj, da se svet ukvarja s smrtonosnim virusom in posledicami pandemije na človeške duše, in kot da ni med ljudmi že dovolj strahov, povezanih z vsem, kar šele bodo telesne in duševne posledice virusa, prebeglega z wuhanskih ravnic, nam Putin in Rusija grozita še z vojno na evropskih tleh. Medtem ko pričakujemo začetek olimpijskih iger in upamo na vsaj malo sprostitve v teatru tega ponorelega sveta, Putin izvaja silovite priprave za morebitno novo agresijo na Ukrajino. Zakaj že? Iz preventivnih razlogov, pravi poveljnik Rusije, ker ne želi, da bi Ukrajina vstopila v Nato. Ukrajina sicer nima skoraj nobenih možnosti za vstop v Nato, ker ne izpolnjuje temeljnih pogojev.