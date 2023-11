Razlika med Janezom Novakom in Robertom Golobom

V nadaljevanju preberite:

Janezov Novakov je v Sloveniji 123. Zanimivo – šale o Slovencih se bodo morale napisati na novo, saj to ni najpogostejša kombinacija imena in priimka pri nas. Po torkovih podatkih državnega statističnega urada v Sloveniji živi en Franc Novak več, kot je Janezov Novakov.

Če primerjamo, ali je več Janezov ali Francev Novakov v podjetništvu, dobimo obrnjeno sliko. Poslovni portal Gvin najde 24 zadetkov – aktivnih ustanoviteljev, zastopnikov, nadzornikov podjetij – za ime Janez Novak, za Franc Novak pa dva manj. Vsi izpisani zadetki sicer niso podjetniki – med njimi so denimo predsednik gasilskega društva in zastopnik verske organizacije Jehovove priče. Po drugi strani pa med izpisanimi Janezi Novaki najdemo tudi vrhunskega podjetnika – ustanovitelja in direktorja družbe RLS. Temu podjetju je medijska družba Delo podelila naziv Delova podjetništva zvezda 2023.