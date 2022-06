Razpoložljivih sredstev ni neskončno

V nadaljevanju preberite:

Kultura se v veliki meri napaja iz javnih sredstev. Javno financiranje pa je smiselno, če z njim omogočimo široko dostopnost kulturnih dobrin, njihovo kakovost in spodbujamo ustvarjalnost kot temelj kulturnega in splošnega družbenega razvoja. Kako torej izbrati kulturne programe in projekte, ki zaslužijo javno financiranje, in kako izbrati njihove nosilce oziroma izvajalce?

Ob javnih uslužbencih (»lastnikih delovnih mest«) deluje na področju kulture še množica samozaposlenih, pri čemer postaja prekarno delo vse bolj žgoč problem. Z vidika odgovornega in racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi je največja napaka kulturne politike inertno ohranjanje lastništva delovnih mest na eni strani in reševanje problema prekarnega dela izključno s socialno naravnanimi ukrepi na drugi.