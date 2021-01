Reinkarniral bi se, če še lahko izbiram, spet v pisatelja

V intervjuju preberite:

Karkoli naredi Feri Lainšček, vzljubijo kritiki in bralci, je eden najbolj plodovitih, branih in prevajanih avtorjev, njegovi romani so prevedeni v kar štirideset jezikov. Hkrati so očitno navdahnili kar največ režiserjev, Andrej Mlakar je roman Namesto koga roža cveti preselil na film kot Halgato, nato Mokuš po romanu Ki jo je megla prinesla, ki bo po dvajsetih letih od njegovega nastanka prvič doživel televizijsko premiero 8.2. na Tv Slovenija. Spomnimo se tudi filma Hit poletja po njegovem mladinskem romanu, pa enega najbolj gledanih slovenskih filmov Marka Naberšnika Petelinji zajtrk, po romanu Vankoštanc je Branko Đurić posnel Ljubezen, traktor in rock'n'roll in nazadnje je po romanu Nedotakljivi Naberšnik ustvaril še Šanghaj, zgodbo o romskem hrepenenju.