Na Goriškem upajo, da Mahle ne bo sprožil domino efekta

»Glede na trenutno stanje v gospodarstvu in na nizko stopnjo brezposelnosti lahko ocenimo, da napovedana odpuščanja v Mahleju ne bodo poslabšala socialnih razmer v regiji. Ob pogoju, seveda, da ne bo prišlo do domino efekta,« pravi Brigita Habjan Štolfa, direktorica Severno Primorske gospodarske zbornice. V proizvodnji delov avtomobilskih motorjev iz Šempetra pri Gorici so lani jeseni napovedali, da bodo letos odpustili 610 zaposlenih.

Potem ko so v lanskem letu odpustili 170 zaposlenih (v programu presežnih delavcev jih je bilo na začetku predvidenih 270), letos, kot je bilo napovedano, sledijo še številčnejša odpuščanja. V Mahle Electric Drives Slovenija (nekdanji Letriki in še pred tem Iskri Avtoelektriki), ki je del nemške korporacije Mahle, že od novembra zaradi upada naročil delujejo po skrajšanem delovniku (imajo 36-urni delovni teden). Tisti zaposleni, ki so lažje zaposljivi, so sicer že sami zapustili podjetje. Enako je bilo tudi lani, zato so program presežnih delavcev predčasno prekinili. Mahle trenutno v Šempetru zaposluje 1700 ljudi (v vsej Sloveniji pa okoli 2000).

Povpraševanja po delavcih je še dovolj

»Natančnega števila presežnih delavcev v Mahleju še ne poznamo. Ko ga bodo objavili, bomo v povezavi z območno enoto zavoda za zaposlovanje načrtovali skupne aktivnosti,« nadaljuje Brigita Habjan Štolfa, ki meni, da je povpraševanja po delavcih v goriškem poslovnem okolju še vedno dovolj. Kot poudarja, pa slovenska zakonodaja predvideva zelo visoke prispevke na zaposlene, kar znižuje konkurenčnost delodajalcev na trgu, podjetja pa skušajo optimizirati svoje poslovanje. Glede napovedi vlade o uvedbi subvencij za skrajšan delovni čas, kar naj bi koristilo predvsem podjetjem kot je Mahle, pa je direktorica Severno Primorske gospodarske zbornice dejala, da je bistvo tega ukrepa to, da je pravočasen, medtem ko je zakonodaja glede tega šele v pripravi.

Pogovori s predstavniki delavcev se nadaljujejo

»S sestanki in posvetovanji nadaljujemo v tem tednu,« je povedal Dejan Sirk, podpredsednik Sindikata kovinske in elektro industrije (SKEI), ki je obenem predstavnik za regijo Posočja in omenjenega sindikata v šempetrskem Mahleju. Po njegovih pričakovanjih bo končni seznam presežnih delavcev obsegal manjše število od napovedanega. Med zahtevami, za katere se zavzemajo, pa je tudi, da se načrtovana reorganizacija podjetja v proizvodnjo pogonskih sistemov za električne avtomobile, in selitev proizvodnje alternatorjev za motorje v Bosno in Hercegovino (BiH) ne bi odvijali istočasno.To bi namreč lahko preveč preobremenilo obstoječe delavce. »Zavzemamo pa se za vse zaposlene, da bi občutili ukrepe v čim manjši možni meri,« podčrta.

»Pogovore s predstavniki delavcev ocenjujemo kot korektne, pri čemer poslovodstvo sledi temu, da bi bil seznam odpuščanj nared v prvih štirih mesecih letos,« pravi Alenka Kravos, ki v slovenskem Mahleju skrbi za stike z javnostjo. To bi po njenem pomenilo, da bi reorganizacija in selitev potekali istočasno. Družba je v BiH že lani preselila linije zaganjalnikov za motorje. Kot še omeni, reorganizacija poslovanja poteka tudi v matični družbi v Nemčiji. Po njenem je zelo pomembno, da ima Mahle v Sloveniji enega od razvojnih centrov, ki omogoča perspektivo prihodnjega delovanja.