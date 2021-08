Renesančni mojster, ki je posodobil hebrejsko duhovno glasbo

V nadaljevanju preberite:

Mantova je v renesansi slovela kot eno najlepših mest, katerega oblastniki, vojvode Gonzaga, so umetnost širokogrudno podpirali. Med glasbeniki in umetniki je bilo veliko pripadnikov judovske skupnosti, ki je v Mantovi v nasprotju z večjim delom tedanje zahodne Evrope živela v relativnem sožitju s krščanskim prebivalstvom.



Na plačilni listi mantovskega dvora so bili poleg judovskih igralcev in plesalcev tudi judovski glasbeniki, med katerimi je največji ugled užival violinist, koncertni mojster in skladatelj Salomone Rossi (1570–1630).