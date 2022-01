Rubensova Venera nadzira najdražji kos pohištva na svetu

V članku preberite:

Liechtensteini so stara avstrijska plemiška družina, vladarji kneževine Liechtenstein, relikta iz časa fevdalizma. Korenine družine so v Spodnji Avstriji nedaleč od Dunaja. Vrsto stoletij so zvesto služili habsburški dinastiji in imajo v avstrijski prestolnici dve veliki stavbi: mestno palačo in vrtno palačo Liechtenstein. Najbolj znana dela njihove umetniške zbirke so v vrtni palači, baročni zgradbi, zgrajeni na prelomu iz 17. v 18. stoletje, ki stoji v devetem mestnem okrožju.

Vseskozi poskušamo kupiti dela, ki so bila nekoč v zbirki. Jasno nam je, da nikoli več ne bomo imeli slike Leonarda da Vincija, ki je zdaj v Washingtonu, pa dela Canaletta, Rembrandta itd., ker so zdaj v lasti pomembnih muzejev po vsem svetu.

Vrhunska dela stanejo veliko – in ena slika ni zbirka. To sem opazil v Abu Dabiju. Tam visi 250–300 del velike vrednosti, vendar to ni muzej. Videti je kot razstava slik pred veliko dražbo kakšne znane dražbene hiše. Vsako delo je čudežno, vendar jim manjka povezava, rdeča nit.