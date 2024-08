Izmenjava za ZDA »podvig diplomacije«, v Nemčiji pustila »grenak priokus«

Predsednik ZDA Joe Biden je izmenjavo zapornikov med Zahodom in Rusijo, del katere sta bila tudi ameriški novinar Evan Gershkovic in nekdanji ameriški marinec Paul Whelan, označil za »podvig diplomacije,« ki je končal njuno agonijo. Zahvalil se je zaveznicam ZDA, tudi Sloveniji, ki so sodelovale pri izmenjavi in sprejele pogumne odločitve.

»Dogovor, ki je zagotovil njuno svobodo, je bil dosežek diplomacije,« je v izjavi po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Biden in potrdil, da so med 16 osebami, ki jih je Rusija izpustila, tudi trije ameriški državljani in oseba s stalnim bivališčem v ZDA.

»Pogajali smo se o izpustitvi 16 ljudi iz Rusije, vključno s petimi Nemci in sedmimi ruskimi državljani, ki so bili politični zaporniki v svoji državi. Nekatere od teh žensk in moških so bili več let neupravičeno pridržani. Vsi so preživeli nepredstavljivo trpljenje in negotovost. Danes je njihove agonije konec,« je dodal.

Biden se je kasneje na novinarski konferenci zahvalil zaveznikom ZDA, ki so sodelovali v izmenjavi zapornikov. Nemčija, Poljska, Norveška, Turčija in Slovenija so nam stale ob strani, je dejal in poudaril, da so zaveznice »sprejele drzne in pogumne odločitve, izpustile zapornike, ki so bili upravičeno pridržani v njihovih državah, in zagotovile logistično podporo za vrnitev Američanov domov«.

Ob tem je bil kritičen do navideznih sojenj v Rusiji, v katerih so bili obsojeni danes izpuščeni zaporniki. »Ruske oblasti so jih aretirale, jim sodile na navideznih sojenjih in jih obsodile na dolge zaporne kazni brez kakršnegakoli legitimnega razloga,« je opozoril.

Prav tako je izjavil, da je skupaj z njihovimi družinami po telefonu spregovoril z izpuščenimi ameriškimi državljani in imetnikom zelene karte. Dodal je, da bodo kmalu na poti v ZDA. Na novinarsko vprašanje, ali bi bil sedaj pripravljen neposredno govoriti z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, pa je dejal, da ne vidi nobene potrebe po pogovoru z njim.

V okviru ene največjih izmenjav zapornikov po koncu hladne vojne je bilo v Ankari danes izmenjanih 26 ljudi - deset Rusov, vključno z dvema mladoletnikoma, je bilo predanih v zameno za 16 zapornikov iz Zahoda, je pred tem sporočila Turčija. V izmenjavi je sodelovala tudi Slovenija, ki je izročila dva ruska vohuna.

V Ankaro so zaporniki prileteli iz ZDA, Nemčije, Poljske, Slovenije, Norveške, Belorusije in Rusije. Trinajst oseb, ki jih je osvobodila Rusija, je že odšlo v Nemčijo, trije pa v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Težka odločitev za Nemčijo

Izpustitev obsojenega morilca Vadima Krasikova, ki je v Nemčiji prestajal dosmrtno zaporno kazen, ni bila lahka odločitev, je po današnji izmenjavi zapornikov med Rusijo in Zahodom sporočil tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Hebestreit. Ob tem je Rusijo in Belorusijo pozval, naj izpustita vse neupravičeno zaprte politične zapornike.

Odločitev Berlina o izpustitvi pripadnika ruske tajne služne FSB Vadima Krasikova, ki je v Nemčiji prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi umora čečenskega poveljnika v Berlinu leta 2019, je temeljila na dolžnosti Berlina do nemških državljanov in solidarnosti z ZDA, je pojasnil Hebestreit.

Letalo z udeleženci izmenjave zapornikov je zapustilo Ankaro. FOTO: Tunahan Turhan/Reuters

Poudaril je, da je izvrševanje zaporne kazni za obsojenega kriminalca v javnem interesu, a da je ta interes treba postaviti nasproti življenju nedolžnih ljudi, ki so pridržani v Rusiji.

Spomnil je, da je bil izpuščen tudi Nemec Rico Krieger, ki je bil v Belorusiji konec junija obsojen na smrtno kazen. Ob tem je Rusijo in Belorusijo pozval, naj izpustita vse neupravičeno zaprte politične zapornike. »V mislih smo z vsemi, ki so v Rusiji še vedno zaprti, ker so izrazili svoje mnenje in povedali resnico o Putinovi agresivni vojni v Ukrajini,« je dodal.

Na izmenjavo zapornikov se je odzval tudi namestnik generalnega sekretarja nevladne organizacije Amnesty International v Nemčiji Christian Mihr, ki je dejal, da si je oddahnil, ko je bilo izpuščenih več predstavnikov ruske opozicije.

Kljub temu je opozoril, da ruski predsednik Vladimir Putin politične zapornike uporablja kot lutke. »Izmenjava zato pušča grenak priokus,« je nadaljeval in dejal, da so bili na eni strani izmenjave »morilec in drugi kriminalci, ki so bili obsojeni v poštenem sodnem postopku«, na drugi pa »ljudje, ki so le uveljavljali svojo pravico do svobode govora«.

»Izmenjava zapornikov je torej korak k povečanju nekaznovanosti,« je ocenil in opozoril, da bi lahko »ruska vlada dobila pogum za nadaljnje politične aretacije in kršitve človekovih pravic brez strahu pred posledicami«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kremelj se zahvaljuje

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes pomilostil ameriškega novinarja Evana Gershkovicha, nekdanjega ameriškega marinca Paula Whelana in več ruskih aktivistov in disidentov v okviru izmenjave zapornikov z Zahodom. Kremelj pa se je zahvalil voditeljem držav, ki so pomagali pri pripravi izmenjave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.