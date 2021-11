Samo dostopna medicina je dobra medicina

V nadaljevanju preberite:

Da imamo v Republiki Sloveniji državno zdravstvo, in ne javno zdravstvo, kot je to definirano v državah zahodne Evrope z razvitim socialnim sistemom, bi moralo biti jasno vsaj ključnim odločevalcem, vendar je javnost pogosto grobo zavedena. Želite dokaze? Velika večina zdravstvenih ustanov je državnih oz. občinskih, v njih se opravi veliko večino zdravstvenih storitev, v njih je zaposlena velika večina zdravnikov in profesionalnega kadra, ki so plačani po tarifnem sistemu za javne uslužbence.

Nadzorne svete in posledično direktorje imenuje država oz. občine, skratka, vsakokrat pristojna politika. Investicije v te ustanove financira država oz. občine, prav tako kot izgube teh ustanov. Tako plače kot cene storitev določa država. Morebitni dobiček teh ustanov bi se prelil v državni oz. občinski proračun (malo morgen, bi rekli v Bosni). Sredstva za osnovno zdravstveno zavarovanje se zbirajo v obliki obvezne dajatve oz. prispevka, kot nekakšen dodaten davek iz osebnega dohodka pri zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki ni zdravstvena zavarovalnica! Kako delujejo zavarovalnice, vemo vsi, imamo zavarovan avtomobil. Če ima nekaj štiri noge, je kosmato in laja, je pes.