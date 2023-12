Še več zanimivega branja – Sobotna priloga tokrat obsežnejša

V rubriki Portret tedna predstavljamo človeka, ki je v marsičem odgovoren za trpljenje prebivalstva Gaze. Ismail Hanija je po eni strani politični voditelj gibanja Hamas, po drugi strani bogataš, po tretji pa trpljenje palestinskega ljudstva sam opazuje od daleč, saj ne živi v Gazi.

O razmerah na Bližnjem vzhodu je Saša Vidmajer izprašala nekdanjega predsednika, diplomata in zaslužnega profesorja dr. Danila Türka. Čez tri tedne Slovenija začenja mandat v varnostnem svetu Združenih narodov in dr. Türk, ki je bil veleposlanik v Združenih narodih med prvim slovenskim članstvom, je prepričan, da lahko majhna država z dobrimi idejami v varnostnem svetu opravi pomembno delo.

O razmerah na Bližnjem vzhodu piše tudi stalni komentator Sobotne priloge Janez Markeš. Anja Intihar pa se je na Poljskem pogovarjala z ginekologinjo Marzeno Dębsko. »S pretepanjem žensk in ustrahovanjem zdravnikov ni mogoče zmanjšati števila splavov,« pravi sogovornica.

Igiaba Scego je pisateljica somalskega rodu, ki živi v Rimu. Obiskal jo je Jernej Šček, pogovarjala pa sta se o opustošenju, ki ga je kolonializem pustil na afriški celini.

Rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič in direktor Kemijskega inštituta Gregor Anderluh za Sobotno pišeta o razvoju, inovacijah in potencialu slovenske znanosti, ki ni uresničen, ker so investicije v znanost premajhne.

Patricija Maličev se je pogovarjala z ameriško režiserko Sofio Coppola, avtorico z oskarjem nagrajenega filma Izgubljeno v prevodu ter avtorico filma Priscilla. In zakaj Priscilla? »Med pandemijo sem znova prebrala njeno knjigo Elvis and Me, o tej deklici, ki je bila vse od srečanja z Elvisom zaprta v zlato kletko. In tako je ostalo do njegove smrti. Nikoli ni zares izstopila iz njegove sence,« odgovori režiserka.

»Ko filmski avtor in vizionar, kakršen je Ridley Scott, naznani svojo novo obsesijo, vemo vsaj nekaj: da ni naključij, da je za 28. film izbral Napoleona. Čeprav ni mogel vedeti, kako zelo se bo svet spremenil v času, ko bo film prišel v kinematografe,« zapiše Vesna Milek, ko predstavi film Napoleon.

Fakulteta za šport obstaja 70 let – o častitljivem jubileju in še o marsičem je v pogovoru s Špelo Kuralt spregovoril dekan fakultete Damir Karpljuk.

Slikarska skupina Irwin pa obstaja 40 let. »Naš največji uspeh je, da še vedno obstajamo,« povedo v pogovoru z Nino Gostiša.

Fotograf Tadej Vaukman je v pogovoru z Ireno Štaudohar razložil, zakaj beleži trenutke, ko sam ni v najboljšem stanju. »Moja šola je bila ulica. Na začetku nisem nič vedel o umetnosti. Leta 2012 je bila v Galeriji Škuc razstava z naslovom 4.4., morda ni naključje, da je to datum, ko imam rojstni dan. Tam sem prvič predstavil fotografijo, na kateri so trije goli moški, moji prijatelji, postavljeni v piramido. Odziv nanjo je bil zelo dober. Spomnim se, da je nekdo iz 'stroke' prišel do mene in me vprašal, ali sem se s fotografijo morda referiral na skupino OHO in njihovo znano delo Triglav ali pa sem morda imel v mislih skupino Irwin. Nisem vedel, o čem govori, jaz sem bil lik iz Dravograda,« pravi Vaukman.