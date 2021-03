Še vedno verjamem v moč besede

V nadaljevanju preberite: - Pisateljico Virginio Woolf je še kot deklico spolno nadlegoval njen mlajši polbrat Gerald Duckworth; ko je imela trinajst let, jo je, tako kot njeno sestro Vanesso, zlorabljal njen drugi polbrat George Duckworth. Gillian Gill v njeni biografiji Virginia Woolf in ženske, ki so oblikovale njen svet, ki je izšla leta 2019, raziskuje vpliv zlorab na njeno ustvarjalnost, na njene ponavljajoče se depresije in samomorilnost.



- Nasilje, ki ga je Tina doživljala kot deklica, je ponovila v svojem odraslem razmerju z Ikom Turnerjem. V knjigi Moja ljubezenska zgodba je opisala, kako je kokain še podžigal Ikove izpade besa in nasilja, ki so na njenem telesu puščali sledi ožganin, notranjih poškodb, zlomljenih kosti, v njeni osebnosti pa naselili smrtni strah, zaradi katerega je bilo težko zbrati moč in oditi. Spregovorila je zaradi vseh drugih žensk, ki se soočajo z nasiljem v družini, je rekla.



- Oskarjevka Charlize Theron je kot deklica odraščala z nasilnim očetom, alkoholikom, ki jima je z materjo v agresivnih izpadih stregel po življenju. Neke noči leta 1991, ko sta pred njim zbežali in se zaprli v spalnico in se s telesi naslanjali na vrata, je v vrata izstrelil tri naboje. Po čudežu ju niso zadeli. Da bi zavarovala sebe in hčerko, ga je v samoobrambi ubila mati.

»Ni me sram govoriti o tem, bolj ko govorimo o travmatičnih stvareh, bolj se zavemo, da nismo sami,« je dejala.