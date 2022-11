Sestanek,ki ga ni bilo

V kolumni preberite:

Francosko-nemški motor se je zataknil. Napetosti, ki so se nakopičile v dolgih mesecih vojne, in tudi vse tiste, ki so se nabirale v zadnjem desetletju, od finančne krize naprej, so dosegle najvišjo raven z odpovedjo tradicionalnega posvetovanja obeh vlad konec oktobra v dvorcu Fontainebleau. Včasih je najpomembnejši sestanek tisti, ki ga ni bilo.

Tandem, ki je dajal ton Evropski uniji minulih 30 let, je v krizi. Emmanuel Macron in Olaf Scholz ne bi mogla bolj nedvoumno kazati, kako težko shajata drug z drugim in z vprašanji, o katerih se ne strinjata. Skupne seje francoskega in nemškega kabineta so ritual in kažejo tesno sodelovanje med državama, zaradi preveč spornih vprašanj je bilo tokratno zasedanje prestavljeno na prihodnje leto. Od medvladnih posvetovanj je ostal samo neprijeten obisk nemškega kanclerja pri francoskem predsedniku.

Voditelja sta se, da bi ohranila še zadnji videz enotnosti, sestala na delovnem kosilu v Parizu.