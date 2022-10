Severni pok

V nadaljevanju preberite:

Pripravite se, je polglasno dejal možak v debelem črnem puliju in pogledal na skupino fantov, starih dobrih 30 let, oblečenih v potapljaške obleke, ki so sedeli na palubi manjše ribiške ladje. Stopil je do kopice ribiških mrež in izpod njih potegnil okoli meter in pol dolge zaboje iz nerjavnega jekla – po domače rostfraja –, na katerih je bil oranžen znak, ki je označeval možnost eksplozije. S pomočnikom sta odprla zaboje in nenavadno vsebino za ribiško ladjo podala potapljačem, ki so medtem poskakali v mrzlo Baltsko morje. Potopili so se proti dnu relativno plitvega morja, možak pa si je iz žepa na prsih črnega pulija potegnil elektronsko cigareto in pogledal oddaljene luči na danskem otoku Bornholm. Nihče jih ne bi smel opaziti, krmarju je ne nazadnje prej ukazal, naj ugasne vse luči, kljub temu pa si je želel čimprejšnjega odhoda. Na njegovo srečo so se potapljači kmalu prikazali na površju. Eden izmed njih je dvignil palec in možak je zadovoljno prikimal. Elektronsko cigareto je spravil nazaj v žep pulija in po radijski postaji sporočil dve besedi: »Opravili smo.«

Kmalu zatem se je kakšnih tisoč kilometrov stran jedrska podmornica spustila v globine Severnega morja.