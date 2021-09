Sikanje ženske oblastniku v obraz

V nadaljevanju preberite:

Silvira Tomasini, Slava Klavora in Tončka Čeč so v povojnem, na antifašistični miselnosti utemeljenem humanizmu postale narodne herojinje. S podelitvijo državnega odlikovanja ženskam, ki jim je bilo v predvojni družbi onemogočeno politično delovanje ali delo v poklicih, ki so zagotavljali ugled, je bilo skupnosti jasno povedano, da ženski spol v novem svetu predstav ni več v patriarhalni jarem vklenjena vlečna živina, temveč moškemu spolu enakovreden sogovornik v modernejši in naprednejši družbi.



Tri ženske, ki so v skrajnih razmerah, za katere bi bilo naivno misliti, da so neponovljive, brezkompromisno sikale v obraz brutalno razpoloženega oblastnika, so za to plačale najvišjo možno ceno. Publika je v zaostrenih družbenih razmerah željna sramotilnih odrov in žrtvenih jagnjet, še najraje v ženski podobi, v katera učinkovito pretaka svoj lasten bivanjski strah kot največjega vseh strahov.